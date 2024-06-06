1張圖看5月台灣氣候重點回顧 氣溫正常、雨量偏少

中央氣象署發布5月台灣氣候重點回顧，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，氣溫正常、雨量偏少。

今年5月平均氣溫部分，平均26.0度，而氣候平均值25.9度。全台11平地站平均氣溫較同期高0.1度。全台氣溫大致正常，鋒面及東北季風影響期間明顯下降。

累積雨量部分，平均122.3毫米，而氣候平均值（中位數）186.3毫米。約氣候值的6成5。全台偏少至正常，僅澎湖站及蘭嶼站雨量偏多。

降雨日數上，平均12天，氣候平均值13.8天。僅阿里山站及蘭嶼站偏多，其餘測站正常至偏少。日照時數部分，平均116.2小時，氣候平均值144.6小時。全台僅台北站偏多，其餘測站偏少至正常。澎湖站達同期日照時數第3少。