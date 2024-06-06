未來1周全台降雨機率高 端午連假中南部慎防雷雨

今天華南雲雨區持續東移，中央氣象署表示，加上廣東海面的低壓帶較為接近台灣，環境條件更有利於降雨，南部地區及中部山區有短暫陣雨或雷雨，午後並有局部大雨發生的機率，其他地區降雨機率也偏高，外出建議攜帶雨具備用。

溫度方面，氣象署表示，清晨稍有涼意，各地低溫約22、23度，白天雨停的空檔仍舒適溫暖，北部高溫25、26度，其他地區27至30度。

周六至下周一是端午連假，氣象署表示，明天、周六環境逐漸轉為偏南風，氣溫回升；水氣偏多，迎風面的南部及東南部整天不定時有局部短暫陣雨甚至雷雨，其他地區大致為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率，沒下雨時感受較悶熱。

周日至下周三鋒面位於台灣北部海面，氣象署表示，台灣處於鋒前偏西南風的環境，大氣潮濕溫暖，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，留意午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署表示，明晚至周六馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返留意航班資訊。

6月13日至15日鋒面在台灣附近，氣象署表示，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；留意西南風帶來充沛水氣，不過其位置、強度仍有不確定性，須持續觀察。

氣象署表示，未來幾天水氣偏多，加上鋒面較近，屬於容易下雨的天氣，山區仍需留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，行經山區路段應保持警覺，並注意自身安全。