今鋒面掠過注意雷雨 吳德榮：端午連假恐劇烈天氣

天氣不穩定，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨鋒面尾端雲系掠過，伴隨零星降水回波，中部以北降雨較明顯。

今天微弱鋒面掠過，吳德榮表示，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，尤其午後中南部近山區有較大雨勢。北台灣偏涼，其他地區白天微熱。北部21至28度，中部22至31度，南部23至33度，東部21至32度。