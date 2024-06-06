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今鋒面掠過注意雷雨 吳德榮：端午連假恐劇烈天氣
天氣不穩定，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨鋒面尾端雲系掠過，伴隨零星降水回波，中部以北降雨較明顯。
今天微弱鋒面掠過，吳德榮表示，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，尤其午後中南部近山區有較大雨勢。北台灣偏涼，其他地區白天微熱。北部21至28度，中部22至31度，南部23至33度，東部21至32度。
周六起至下周一端午連假，吳德榮表示，明天起至下周三包括端午連假，滯留鋒大致在北部海面徘徊，台灣在鋒面之前的暖區內，未降雨前、天氣悶熱；西南風帶來暖濕空氣，大氣很不穩定，有局部陣雨或雷雨的機率，尤其午後常有強對流發展，伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨，屆時應注意中央氣象署的即時訊息，山區亦應注意連日大雨帶來坍方、落石等現象。
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