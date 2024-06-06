快訊

陳菊挺廢監院期待三權分立 藍酸不如立即辭職

輸液缺貨 立委齊轟吳秀梅擺爛、林靜儀亂罵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今鋒面掠過注意雷雨 吳德榮：端午連假恐劇烈天氣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天微弱鋒面掠過，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，尤其午後中南部近山區有較大雨勢。本報資料照片
今天微弱鋒面掠過，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，尤其午後中南部近山區有較大雨勢。本報資料照片

天氣不穩定，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨鋒面尾端雲系掠過，伴隨零星降水回波，中部以北降雨較明顯。

今天微弱鋒面掠過，吳德榮表示，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，尤其午後中南部近山區有較大雨勢。北台灣偏涼，其他地區白天微熱。北部21至28度，中部22至31度，南部23至33度，東部21至32度。

周六起至下周一端午連假，吳德榮表示，明天起至下周三包括端午連假，滯留鋒大致在北部海面徘徊，台灣在鋒面之前的暖區內，未降雨前、天氣悶熱；西南風帶來暖濕空氣，大氣很不穩定，有局部陣雨或雷雨的機率，尤其午後常有強對流發展，伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨，屆時應注意中央氣象署的即時訊息，山區亦應注意連日大雨帶來坍方、落石等現象。

今天微弱鋒面掠過，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，尤其午後中南部近山區有較大雨勢。本報資料照片
今天微弱鋒面掠過，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，尤其午後中南部近山區有較大雨勢。本報資料照片

吳德榮 氣象署 鋒面

延伸閱讀

今天「芒種」雲多偶雨 吳德榮：端午連假滯留鋒防雷雨

馬力斯颱風最快今生成 吳德榮：周末防致災天氣

天氣好轉午後雷雨仍有較大雨勢 吳德榮：鋒面周末再襲台

颮線出現！吳德榮：今鋒面南下 防雷擊強風瞬間大雨

相關新聞

效期逾30天可標「長效鮮乳」 酪農反彈

紐西蘭進口液態乳明年進口關稅將降至零，酪農憂心衝擊本土鮮乳，也質疑進口「鮮奶」名不符實；衛福部食藥署昨表示，只要保存期限...

未否認關床 邱泰源為數據脫節道歉

本報日前獨家揭露醫院爆發關床潮，損害民眾就醫權益，但衛福部照護司於第一時間反駁，指稱「不可能」、「沒有看到這種現象」，還...

輸液缺貨 立委齊轟吳秀梅擺爛、林靜儀亂罵

國內輸液大廠「永豐化學」被衛福部要求暫停出貨，造成生理食鹽水短缺，影響手術病人及洗腎患者等權益，立委陳昭姿昨天表示，健保...

冷眼集／好鬥次長 林靜儀換位置未換腦袋

許多官員遭譏「換了位置，換了腦袋」，唯獨衛福部次長林靜儀例外，「換了位置，腦袋不變」。擔任民進黨立委時，嗆辣「超派」，五...

今鋒面掠過注意雷雨 吳德榮：端午連假恐劇烈天氣

天氣不穩定，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨鋒面尾端雲系掠過，伴隨零星降...

退休力／退休理財規畫 注意3魔鬼細節

● 退休後，生活目標隨時間、健康狀況改變

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。