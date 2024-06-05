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邱泰源說兩家加熱菸業者上市審查中 最快今年核准

聯合報／ 記者高凌雲／即時報導
衛福部長邱泰源。記者杜建重／攝影
衛福部長邱泰源。記者杜建重／攝影

民進黨立委陳瑩今天質詢衛福部邱泰源加熱菸卡關進口問題，她說，衛福部拖延加熱菸上市審查，放棄一年200億元菸捐菸稅不收，黑市加熱菸橫行，滿街的人都在抽加熱菸。邱泰源說，目前有兩家加熱菸業者進入最後實質審查，會儘快通過，預計今年內會通過審查上市。

邱泰源上午列席立法院社福衛環委員會，立委關切菸捐挹注健保基金的問題，邱泰源答覆陳瑩質詢表示，一年菸捐與菸稅大約有260億到280億元。

陳瑩說，目前衛福部仍未核准加熱菸進口，但是加熱菸卻早在市面上流通，在立法院內都可以看到有人抽加熱菸，但是因為沒有合法上市，所以這些市面上的加熱菸，政府都沒有課到菸捐與菸稅，政府一毛錢都課徵不到，亂象橫生。陳瑩表示，加熱菸未能依法核准上市，造成菸捐與菸稅的損失，短收百億元稅金。

邱泰源指出，目前有兩家加熱菸業者已經進入最後的實質審查， 站在國家發展和人民權益的角度，會儘快通過，會以最快的速度 ，預計今年內會通過審 查上市。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

加熱菸 菸稅 衛福部 邱泰源 陳瑩

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