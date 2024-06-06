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六五工藝節 全台遶境開跑

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
國立台灣工藝研究發展中心適逢七十周年，中心主任陳殿禮昨宣布，訂定「六五工藝節」為台灣工藝人的節慶。記者賴香珊／攝影
國立台灣工藝研究發展中心適逢七十周年，中心主任陳殿禮昨宣布，訂定「六五工藝節」為台灣工藝人的節慶。記者賴香珊／攝影

國立台灣工藝研究發展中心適逢七十周年，昨天是世界環境日，更是「台灣工藝之父」顏水龍誕辰，訂定「六五工藝節」為台灣工藝人的節慶，系列活動昨起在南投開跑，且將跨域展開工藝遶境至台北、彰化、台東、台南、新竹巡禮。

工藝中心主任陳殿禮表示，該中心前身「南投縣工藝研究班」是顏水龍於一九五四年創立，致力培育台灣工藝技藝人才，為紀念顏創辦人在台灣工藝發展史上的卓越貢獻，而於七十周年依其生日，並響應「世界環境日」訂定為「六五工藝節」。

「六五工藝節」象徵台灣工藝的精神與價值，透過倡議「活工藝・工藝活」盼喚起全民對工藝的重視，期許六五工藝，未來能像五一勞動、九三軍人等節日；工藝中心昨也邀請各地藝術創作者穿戴或攜帶工藝品參與「六五工藝節」。

「六五工藝節」系列活動昨在陳殿禮與電光企業代表李文娟、台灣工藝聯盟總會理事長陳啟村等為顏水龍的馬賽克壁畫「熱帶魚」揭幕，宣示登場；六五工藝節重頭戲「工藝遶境」同步開展，更將跨域至台北、彰化、台東、台南、新竹巡禮。

陳殿禮說，昨起至十日於該中心園區也將有工藝大師—獻藝傳心、工藝行旅、工藝辦桌、工藝電影院、工藝市集、工藝展覽等活動，其中電影院自九日起連續四周每周日播放，活動詳情可至中心官網（https://www.ntcri.gov.tw/）或臉書查詢。

南投縣 壁畫 彰化 遶境

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