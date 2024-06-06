民團：設熄菸設施 癮君子更方便

政府長年推動菸蒂不落地，關注此議題的團體指出，環境問題與吸菸行為應該分開討論，現行要設置熄菸設施的作法，很可能讓吸菸者反而認為吸菸更方便，加上現行「菸害防制法」限制設置定點吸菸區和吸菸室，因此台灣要有效減少菸蒂，難度恐怕不低。

環保團體RE-THINK的創辦人黃之揚表示，「菸害防制法」禁止菸品廣告或任何促進吸菸行為，但要減少隨手丟棄菸蒂，就可能需要增設熄菸設施，但這可能暗示吸菸者可更方便抽菸，反而衍生促進吸菸的疑慮。他提議環境部應進行更廣泛的全國吸菸者調查，包含菸害、吸菸人口、丟棄菸蒂普查，就可針對不同族群行為，提出對應策略，否則未普查就施政，效果將相當有限。

黃若琦今年四月與台北市環保局合作，在台北市大安區昌隆里試辦「濾計畫」淨街活動。黃指出，目前執行濾嘴回收系統的作法，是透過單純的熄菸放置處，由清潔隊每周替換一次全新的盒子，截至目前已自主回收將近五千支濾嘴，未來濾計畫也會邀請企業一同維護區域內可觸及的其他環境問題。

黃若琦說，解決環境問題，不可能等到禁菸後才討論，目前已和幾個大學研擬合作濾材再利用，畢竟光是撿菸蒂無法做到環境保護，多元作法加上環境監測，才能佐證推行的作法是否可行。

黃若琦指出，日本會設置定點吸菸區和吸菸室，方便管理邊走邊抽及亂丟菸蒂等汙染行為，但我國在「菸害防制法」限制下，仍無法仿效日本的作法，只要設定點吸菸區形同變相鼓勵吸菸，導致吸菸的環境汙染問題無法被一次解決，這是有待突破的問題。

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