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增設菸蒂盒、鼓勵檢舉 環境部6招盼菸蒂不落地

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
環境部於昨天世界環境日辦理「減菸蒂淨環境 全國大聯盟啟動」活動，推動全國菸蒂不落地方案，從改變文化做起，環境部長彭啟明（左）與文化部長李遠（小野）（右）出席。記者邱德祥／攝影
環境部於昨天世界環境日辦理「減菸蒂淨環境 全國大聯盟啟動」活動，推動全國菸蒂不落地方案，從改變文化做起，環境部長彭啟明（左）與文化部長李遠（小野）（右）出席。記者邱德祥／攝影

環境部彭啓明上任後優先關注國內菸蒂亂丟現象，昨天舉行「減菸蒂、淨環境」全國大聯盟啟動記者會，要透過四年、斥資二點五億元的計畫，執行六大策略與廿一項行動方案，打造菸蒂不落地的環境。彭強調，將在適當地點增設菸蒂盒，並給誘因鼓勵民眾撿菸蒂、檢舉亂丟菸蒂，推動源頭減量。

環境部統計二○一九至二○二三年，亂丟菸蒂稽查處分的件數逾廿五萬件，約占全國違反「廢棄物清理法」第廿七條第一款的百分之七十七點六，等於逾四分之三件數是亂丟菸蒂。台灣去年銷售三百六十二億根菸，四分之一菸蒂遭亂丟，估計每年至少逾九十億根菸蒂流布於環境中，造成汙染。

昨天是「世界環境日」，彭啓明也邀文化部李遠站台支持。彭指出，「全國菸蒂不落地方案」六大策略為「改變文化」、「源頭減量」、「稽查取締」、「環境清理」、「公私協力」及「加強研究」，包含廿一項行動方案。

彭啓明說，改變亂丟菸蒂文化的關鍵，希望從源頭就讓吸菸者養成確實熄菸、不邊走邊抽、菸蒂丟垃圾桶的習慣。

彭啓明說，至於源頭減量作法，則在適當地點增設菸蒂盒，也會提供誘因鼓勵民眾撿菸蒂、鼓勵民眾檢舉亂丟菸蒂，也會研議以清除處理費，作為收集處理菸蒂的財源等。

環境部指出，為鼓勵民眾檢舉，只要經查證屬實並處以罰鍰者，罰鍰金額達一定數額時，得以把實收罰鍰總金額收入的一定比率，提充檢舉獎金，也會協調地方政府編列檢舉獎金、提高獎金額度。

目前亂丟菸蒂，依法可處一千二百元以上、六千元以下罰鍰，各縣市普遍共識為實收罰鍰的百分之卅，當成檢舉獎金。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

廢棄物 彭啓明 抽菸 文化部 李遠 環境部

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