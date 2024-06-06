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乳品殺菌法影響口感 高溫醇厚低溫淡

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

鮮乳、保久乳、長效乳，乳品種點眾多，台灣大學動物科學技術學系特聘教授陳明汝表示，因殺菌的溫度、時間，及充填狀態等方式不一樣，保存期限、口感也不盡相同，鮮乳保存期限為十四天，長效乳卅天以上，保久乳可長達半年，但不管是哪一種乳品，沒喝完都要放冰箱，並盡快飲用完畢。

陳明汝指出，「鮮乳」是指生乳經加溫殺菌後的乳品，可保存十四天；至於生乳經加溫殺菌後，並在接近無菌的狀態充填，則屬於「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」、ESL（Extended Shelf-Life）鮮乳等，效期可超過卅天之久。

至於口味、口感，陳明汝指出，高溫殺菌的口感較為醇厚，接近保久乳，為國人比較習慣的品項；低溫殺菌則較清淡、偏向生乳，有些人喝起來，像是鮮乳加水。陳明汝指出，台灣九成以上的鮮乳屬於超過攝氏一百度的超高溫殺菌，不同殺菌溫度和時間，會影響口感，但不太會影響到品質與主要營養成分。

進一步分析鮮乳殺菌溫度與時間，可分三種類型，以攝氏六十三至六十五度殺菌卅分鐘的「低溫長時間殺菌法」；八十至一○○度殺菌一分鐘內的「速溫殺菌」；一二○至一三○度殺菌十秒內的「超高溫殺菌」。至於未開封可在室溫保存長達半年的「保久乳」，則經過更嚴格的「滅菌」，但因高溫滅菌，以致微生物、孢子都被消滅。

低溫 冰箱 高溫

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