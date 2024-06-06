草案獨缺 新住民淪社會救助「外人」

社會救助法多年未修，衛福部草案遭民團質疑，受暴婦女、新住民等弱勢群眾無法獲得完善保障，形成貧窮社安網漏洞。南洋台灣姐妹會秘書長陳雪慧表示，該草案內容歧視多元族群，對於新住民家庭隻字未提，淪為社會救助的「外人」。

陳雪慧表示，新住民來台後成為台灣人的配偶、母親，早已融入社區，逾六成五新住民在台居住超過十年、二成五居住超過廿年，卻被社會救助法排除在外，一旦生活陷入困境，只能透過住民發展基金獲得片面、零星的補助。

衛福部委託學者研究報告指出，若把中國大陸配偶計算在內，預期新增四二五○戶低收、中低收入戶，符合社會救助資格。如果先處理東南亞配偶，未歸化者約五萬五千人，依比率推算，僅增加一三○○名低收、中低收對象，所需要的補助預算並不多，但衛福部卻置之不理。

此外，衛福部草案規定，受暴婦女需提出離婚訴訟，才能免予配偶收入列計。對此，社會救助法修法聯盟共同發起人王今暐表示，此制度設計看似立意良善，但把社政職責轉嫁到司法、民眾，讓貧窮民眾陷入漫長訴訟泥淖。

勵馨基金會新北分事務所主任洪雅莉表示，受暴婦女未必要離婚，一旦啟動離婚訴訟或相關討論，容易激怒加害人，而制度設計時，並未考量實務情況；另草案規定，民眾需至戶籍地才能申請低收、中低收入資格，這讓受暴婦女被迫回到受暴地點，才能申請補助，相當不合理。

社會救助資格嚴格，民眾若不服行政機關認定，須向法院提起訴訟。王今暐建議，在社政體系內設置爭議審議機制，由專家學者、民間團體、政府代表共同組成委員會，審查有貧窮資格認定問題的個案，讓貧窮認定的責任不會只落在單一社工肩上。

針對草案獨缺新住民，衛福部社工司副司長楊雅嵐表示，無法針對訴求內容逐一回應，但衛福部將與民間團體積極溝通。