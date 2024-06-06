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連續雨 石門、鯉魚潭等水庫大進補

聯合報／ 記者曾增勳胡蓬生游振昇黃寅／連線報導
石門水庫降雨蓄水量回升，桃竹農田灌區一期稻抽穗期穩定供水，有助7月稻作收割。記者曾增勳／攝影
石門水庫降雨蓄水量回升，桃竹農田灌區一期稻抽穗期穩定供水，有助7月稻作收割。記者曾增勳／攝影

北部近日迎來局部間歇降雨或雷雨，桃園石門水庫集水區大進補，昨天蓄水量回升至7300萬噸，重回3月中旬蓄水量，一期稻供水無虞；供應苗栗、台中、北彰化民生用水的鯉魚潭水庫蓄水量在相隔165天回升至9000萬噸；台中德基水庫蓄水率更一舉突破90%，是去年海葵颱風以來最好的蓄水率。

桃園市指標的石門水庫集水區受惠連續降雨，水位昨天再回到225公尺以上，蓄水率回升35%，是今年3月中旬以來最佳水情。水利署北區水資源分署6月管控每天公共給水105萬噸、農業供水約120萬噸，由於近日平地間歇降雨，優先使用河川及埤塘水源供灌，實際一天放水不到200萬噸，有助供水穩定。

此外，北水分署為迎接石門水庫建庫60周年，14日將在水庫南苑生態公園慶祝活動，當天免費入園與交通接駁，推出舞台表演、活水市集、實境解謎闖關等活動。

供應大台中及苗栗地區民生、灌溉用水的鯉魚潭水庫，從今年4月6日蓄水率僅32.8％、蓄水量3790萬噸一路回升，截至昨午4點，蓄水量已達到9074萬噸、蓄水率高達78.6％，水情樂觀，今年有機會達到滿水位，重現鋸齒堰滿庫溢流的美景。

台電大甲溪電廠說明，最近山區降雨多，也降在集水區，幫助德基水庫有效蓄水，德基水庫截至昨午，蓄水量已達1億7100萬噸、蓄水率已達90.77%，短期內民生用水和農業灌溉用水應都可因應。石岡壩屬調節水量水壩，昨天蓄水率19.4%。

桃園 水利署 水資源 海葵颱風 石門水庫

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