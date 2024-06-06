民團批社救法門檻 排除貧窮人

社會救助法逾十年未修，衛福部趕在新內閣就任前提出部版修正草案。「社會救助法修法聯盟」痛批，現行社會救助體系已讓二二○萬收入低於貧窮線的民眾無法獲得補助，而這次草案內容並未廢除虛擬收入、缺少無家者專章，根本無法接住貧窮人口，製造社安網大漏洞，衛福部應退回草案，重新撰寫。

「社會救助法修法聯盟」共同發起人王今暐表示，上月廿日曾行文衛福部，針對衛福部草案版本，提出九大質疑，包括，虛擬收入沒廢除、家戶合計沒放寬、就業支持沒變化、貧窮陷阱沒廢除、無家者專章與居住支持沒下文、新住民家庭未獲保障、爭議審議條文沒著落、過時價值沒解嚴、社會救助沒希望。

王今暐說，虛擬收入指的是政府審核低收入戶時，檢查每個月收入，有無薪資證明，或前一年財稅資料，若薪資收入等低於基本工資，或沒有收入，政府仍會使用虛擬收入來設算，預設每個人都可賺到基本薪資，這種作法成為阻擋貧窮人口取得社會救助資格的巨大門檻。

政大社工所副教授蔡培元表示，施政應基於事實證據，而不能只憑著想像、虛擬，基本工資是為了保障勞動權益，但目前社救法只會讓貧窮人口更難取得社會救助資格，極其矛盾。

此外，該草案將遊民正名為街友，定義為經常性露宿街頭者。芒草心慈善協會秘書長李盈姿表示，「無家」定義不該如此狹隘，如受暴婦女被迫離開家庭、居無定所，也屬「無家」、居住弱勢，社救法應引進預防性概念，設置無家者專章，提供民眾積極協助。

對於民團的嚴厲批評，衛福部社工司副司長楊雅嵐表示，衛福部收到廿六個機關、團體相關意見，但看法分歧，衛福部將持續溝通，並將社救盟訴求也納入研議。

至於目前社會補助與低收入戶及中低收入戶資格者關係，涉及層面廣泛，政府正估算放寬規定後，可能影響人數及經費，評估其可行性。