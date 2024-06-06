冷眼集／好鬥次長 林靜儀換位置未換腦袋

許多官員遭譏「換了位置，換了腦袋」，唯獨衛福部次長林靜儀例外，「換了位置，腦袋不變」。擔任民進黨立委時，嗆辣「超派」，五二○之後，變成政務官，仍不改個性，有話直說，不久前不僅在臉書發表對於電價的看法，一名醫療人員在她臉書陳述缺藥問題難解，她竟開酸「某些人站著說話不腰疼，找到更便宜的（輸液），我親自到府簽約」，作風令人難以恭維。

疑似受到前任部長薛瑞元、次長王必勝的「身教」影響，衛福部多名官員在面對媒體負面報導時，似乎容不下一點異議聲音，直接反應就是反嗆。本報深入挖掘全台醫院關床慘況，以及醫學中心過午不開刀等怪現象，照護司第一時間否認，直說「沒問題」、「沒有關床這種現象」，反問「說關床的是哪幾家醫院？」

直到多名立委在立院衛環委員會提出關床數據，連自家立委也不滿批評，衛福部部長邱泰源這才鬆口，指稱衛福部公布病床、護理師等數據，無法代表大家目前所關心的事情，「向大家抱歉」。

邱泰源昨首次到立法院備詢，就接受震撼教育，多名朝野立委直接點名次長林靜儀、食藥署長吳秀梅、照護司長失職、不適任。立委要求部長約束林靜儀的發言及行為，但邱卻讚許次長「用心良苦」，這是在提油救火嗎？至於吳秀梅爭議更是不遑多讓，仇恨值居高不下，迄今依舊安穩其位，也不僅讓人好奇她的後台究竟有多硬？

林靜儀身為政務官，換了位置之後，但還是以民代思維處理業務，凡事好鬥、好勝，還不務正業、撈過界，原本衛福部已被封為「鬥雞部會」，習慣反嗆立委及媒體，現在再添一名「勇將」，但這真的有助於國人健康福祉嗎？

護理人力欠缺、醫院關床、健保點值爭議…，醫界正值多事之秋，面對立委們的諸多質疑，邱泰源制式回應「謝謝指教」，但國人及醫界期待衛福部能大刀闊斧地改革及解決問題，絕非口號式的回應，甚至辛辣反嗆，難道衛福部以為還活在過去一黨獨大的國會生態中嗎？