未否認關床 邱泰源為數據脫節道歉

本報日前獨家揭露醫院爆發關床潮，損害民眾就醫權益，但衛福部照護司於第一時間反駁，指稱「不可能」、「沒有看到這種現象」，還反問「說關床的是哪幾家醫院？」。昨天衛福部長邱泰源出席立院衛環委員會時，遭到朝野立委輪番猛批，對此，低調回應，「衛福部沒有否認關床，而公布病床、護理師等統計數據，無法代表大家目前所關心的事情，在這裡向大家抱歉。」

「醫院把病床關起來或減量，絕非空穴來風，不是現今才發生的事情。」執政黨立委劉建國質詢指出，照護司長提出相關數據，但與現實狀況之間出現極大的數據，以雲林縣區域醫院為例，幾年前關床率已達三成以上，「只不過沒有見報而已，只是不願意說出來而已。」在護理人力短缺下，如沒有求新求變的創新作為，情況將持續惡化。

近年來，衛福部投入許多預算，增加護理人員津貼，但近三年護理人員執業率持續下降，劉建國表示，一一○年執業率為百分之六十三點四四、一一一年百分之六十三點一七、一一二年百分之六十三，情形每況愈下，「衛福部該當何罪？」

國民黨籍立委廖偉翔表示，一○八年新冠疫情前，醫學中心急性一般病床占床率達八成五，一一一年降至七成五，去年及今年占床率可能連七成都有困難，如果連醫學中心都是如此，區域醫院、地區醫院只會更慘，但衛福部照護司卻提出全國病床、護理師等數據，指稱「沒有關床潮、沒有看到這種現象。」

對於護理人力荒、醫院關床潮，邱泰源表示，衛福部沒否認關床，照護司公布病床、護理師等統計數據，無法代表大家目前所關心事情，在這裡向大家抱歉。衛福部一定確實去了解各個層級、各個地區關床狀況及原因，解決每個地區、層級的不同問題。

如何補充護理人力？邱泰源表示，衛福部已擬定三大方向、十二大策略，逐一實現中，近日將跟護理師、護師公會等領導階層開會討論，希望找出更積極有效的方法。