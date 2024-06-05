罕見震央在彰化和美 規模3.7出現地鳴嚇壞民眾

今天晚間9時20分，彰化地區民眾都感覺到輕微地震，並聽到地鳴，原以為是花蓮0403地震的餘震，見怪不怪，直到看到中央氣象署的地震資訊，才發現震央是在彰化縣和美鎮，地震規模3.7，彰化市及台中霧峰的震都兩級，雖是小地震，但在網路討論卻很高。

彰化市陳小姐說，她當時躲在床上，忽然搖晃了一下，倒沒有覺得可怕，但卻聽到地鳴聲，卻讓她嚇著了，這是她在921大地震以後，很少再聽到，真怕會有其他較大地震再發生。

地震後，很多人以為這是花蓮大地震餘震，已「習以為常」，沒想到中央氣象署地震資料公布後，卻嚇了一大跳，原來這地震震央就在彰化縣和美鎮，「離我們這麼近」，以前都沒聽說過地震的震央在和美。

不過，因為地震規模不過3.7，未受到媒體重視，也沒有中央氣象署釋疑，只有彰化網友在討論，有人認為已很久沒再發生地震的彰化斷層運動造成。

網友並引用學者研究，「 彰化斷層，為逆移斷層，呈北北西轉南北走向，由彰化縣和美鎮向南延伸至田中附近」，此次震央在和美，似乎比較吻合。 但事實如何，仍有待中央氣象署說明。