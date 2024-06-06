健康你我他／絲瓜包保鮮膜 避免變色凍傷

習慣自炊生活的家庭，對食物的保存與保鮮，不能掉以輕心。保存方法得當，延長食物壽命；保鮮方法正確，可以減少食物變質腐敗，只要注意這兩點，就能吃出安全與健康。

不同食材有不同處理方法，現在盛產的絲瓜、茄子、胡瓜等買回家，放置冰箱前，先把它們包一層保鮮膜，減少空氣接觸而變色、凍傷。

葉菜類如韭菜、高麗菜、萵苣等，應快速炊煮，因不易保存新鮮度，但並非不能冰存，處理比較「厚工」，先晾乾水分，再包一層報紙隔離，外層再套上塑膠袋，袋口綁緊，這樣比較不會快速腐爛。

肉類的處理，一塊豬肉買回來，不可整塊塞進冷凍庫，先切成幾等分，取用時，要多少取多少，可縮短解凍時間，確保新鮮度；一隻雞也是先支解，依部位裝袋，熬湯、滷雞腿、吃雞胸肉時，取用方便，事前做好分類處理，就可輕鬆取用。

熟食一餐吃不完，保存方法也不可輕忽，我家常煮一鍋四神湯或滷菜，若一餐吃不完，會盡速存放冰箱，採用吃多少取用多少的原則，而不是整鍋端出來，吃不完又冰回去，三進三出或一再加熱，食物不但變質，更有安全的疑慮。

夏季是細菌繁殖快速的季節，所謂病從口入，食物不潔，細菌容易趁機而入，導致鬧肚子，幸好冰箱的發明，能為人類保存食材，但也要聰明使用它。