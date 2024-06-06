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放療+化療+磁振刀 3期腸癌保住肛門

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導

一名55歲男性健檢時發現低位直腸惡性腫瘤，大腸鏡及腹部電腦斷層顯示腸道已部分阻塞，且侵犯到骨盆腔淋巴結，確診為直腸腺癌，若直接手術切除恐無法保留肛門，日後生活得靠腸造口排便。由於患者強烈希望可以保留肛門，醫師先讓腫瘤縮小再動手術，順利保留肛門，讓患者維持生活與社交品質。

三軍總醫院放射物理科主任羅承翔指出，這名患者因為工作需要長途開車，確診第三期大腸腺癌，腫瘤位置離肛門口僅3公分，若進行外科手術，安全距離不足以保留肛門；但患者相當抗拒腸造口，焦慮會影響工作，因此被轉介到放射科治療。

三總放射治療科主任黃文彥表示，患者接受5次骨盆腔放射治療及12周化學治療，再接受自費的磁振刀治療，治療後一周就可正常上班。在外科手術前，大腸鏡檢查發現腫瘤已消除。

磁振刀即核磁共振導引放射治療，結合核磁共振影像加上強度調控放射治療技術，黃文彥表示，大部分腫瘤最清楚的影像檢查方式是核磁共振，但核磁共振的磁場會干擾放射治療，因此過去放療多以電腦斷層做影像導引。磁振刀可在放射治療時顯示腫瘤與正常組織界線、隨呼吸移動範圍，即時觀察腫瘤，確定放射線精準照射。

黃文彥提到，傳統治療時照射範圍會比腫瘤略大，避免因誤差而沒有照射到腫瘤，正常組織被照射到的機會因此增加。磁振刀可減少照射範圍，降低正常組織的傷害，精確治療腫瘤，提升治療成功率。

目前適用磁振刀的腫瘤包括腦瘤、頭頸癌、肺癌、乳癌、肝癌胰臟癌攝護腺癌腎臟癌、或其他經評估適合的腫瘤。

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