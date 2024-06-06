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退休力／退休理財規畫 注意3魔鬼細節

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北報導
退休不是生活與工作的切點，而是不同生活型態的轉換。圖／123RF
退休不是生活與工作的切點，而是不同生活型態的轉換。圖／123RF

● 退休後，生活目標隨時間、健康狀況改變

● 消費者物價指數（CPI）估算，要看中期、長期趨勢

退休金試算含括多項指數、參數，較不會失真

黃正勳。記者林澔一／攝影
黃正勳。記者林澔一／攝影
「退休不是生活與工作的切點，而是不同生活型態的轉換！」不少四十、五十多歲中壯年族群已開始思考如何準備退休金、規畫退休生活，對此，CFP®國際認證高級理財規劃顧問黃正勳提醒，雖說是退休，但依年齡面臨三個階段，分別是「有錢有體力」、「有錢體力差」、「錢少體力也差」，不同階段規畫重點不同。

退休三階段 所費大不同

黃正勳說明，在「有錢有體力」的第一階段，有能力出國旅遊，到了第二階段「有錢體力差」，或許就改為在國內走走，當進入第三階段，即「錢少體力也差」時，或許就需要思考照護人力、醫療安排等問題，生活目標、型態不同，所需費用自然產生差異。

黃正勳強調，每一個選擇與每一個目標，付出代價不同，若退休後選擇住台北市，可能需上千萬元的退休金，若住在中南部等地，可能七百、八百萬元已足夠。此中壯年思考退休金、進行財務規畫，須思考自己的生活目標、生活型態，才能夠精準規畫。

坊間公式 多數都有盲點

「許多人用坊間試算模組算退休金，結果一看，金額太過龐大，乾脆放棄！」黃正勳直言，坊間許多公式多數有個盲點，就是認為「消費者物價指數（CPI）」維持固定，且以短期數值估算，其實將時間拉長就會發現，CPI會變動，實際上不見得需準備那麼多錢，必須精準試算，獲得合理數值，大家才有執行的動力。

在退休理財規畫上，黃正勳發現多數人常犯錯誤，包括「收支管理太鬆散」、「理財策略過度保守」、「市場波動超乎預期，又沒有相對應理財知識」，還有就是 「以為有穩定現金流，結果事與願違」等。

有人退休後每天找朋友吃吃喝喝，導致應酬、交通與娛樂費太高，影響往後生活與規畫，有人預計六十五歲退休，卻提早「被退休」，影響布局。黃正勳指出，許多變數都需要去思考，進行調整。

退休5力 規畫理財藍圖

退休5力課程「財務安心系列—簡單打造專屬理財藍圖」，由聯合報與「台灣理財規劃產業發展促進會（TFPA）」攜手舉辦。

黃正勳將在第一堂課「財務規劃篇」樂齡生活─人生下個階段的規畫」中，運用多樣化試算模版，協助估算較精準退休準備金額，讓目標金額貼近實際生活，更易落實。

此外，黃正勳也會進一步引導學員了解物價指數、生活開銷、平均餘命、醫療支出、長照費用等，相關數值代表的意義，提醒大眾常忽視的盲點。期待參與者透過課程，釐清自己內心深處的想法，更清楚掌握未來目標，在退休金規畫上，也可估算出合理數字，希望民眾、學員選擇自己想要生活，達到設定的目標。

財務安心系列／簡單打造專屬理財藍圖

「財務規劃篇」樂齡生活－人生下個階段的規畫

主講：CFP®國際認證高級理財規劃顧問黃正勳

時間：6月30日(日)14:00至16:30

「財富累積篇」聚沙成塔不徬徨

講師：CFP®國際認證高級理財規劃顧問譚鈞元

時間：7月14日(日)14:00到16:30

「財富傳承篇」富足退休與資產傳承攻略

講師：CFP®國際認證高級理財規劃顧問劉兆安（大錢先生）

時間：7月28日(日)14:00-16:30

地點：IEAT會議中心（北市中山區松江路350號）

洽詢：02-8692-5588分機5869

理財 財務 退休金

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