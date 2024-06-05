寶林茶室食物中毒又增1死累計5死 換肝個案持續好轉
寶林茶室食物中毒案釀4死震驚社會，今天再傳壞消息。衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧晚間表示，1名50多歲女性因多重器官衰竭，不幸死亡；另外，換肝個案目前持續好轉。
台北市信義區寶林茶室食物中毒案造成死亡個案，衛福部疾管署「寶林茶室信義A13店專案」個案通報監測在4月26日截止，累計接獲通報35例、其中4人死亡，當時仍有2名個案住院治療。
曾淑慧今天晚間告訴中央社記者最新狀況，其中1名50多歲女性，因多重器官衰竭，不幸過世。
台北市衛生局長陳彥元說明，個案為三總照顧患者，前幾天原本病況穩定，但在加護病房住院多日，加上肝功能本來就比較差，免疫力跟著下降，因感染等多重原因，來不及等到換肝，今天下午宣告不治。
至於首名換肝個案，陳彥元表示，仍在萬芳醫院持續復健及治療中，看起來病況朝正向發展，應有機會好轉。
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