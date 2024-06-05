快訊

罕見震央在彰化和美 規模3.7出現地鳴嚇壞民眾

寶林茶室食物中毒又增1死累計5死 換肝個案持續好轉

中央社／ 台北5日電
重症醫學會理事長高國晉表示，若未來不幸仍有類似寶林茶室案件發生，病人或其家屬主動提供詳細病史有助於醫師研判相關線索。聯合報系資料照
重症醫學會理事長高國晉表示，若未來不幸仍有類似寶林茶室案件發生，病人或其家屬主動提供詳細病史有助於醫師研判相關線索。聯合報系資料照

寶林茶室食物中毒案釀4死震驚社會，今天再傳壞消息。衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧晚間表示，1名50多歲女性因多重器官衰竭，不幸死亡；另外，換肝個案目前持續好轉。

台北市信義區寶林茶室食物中毒案造成死亡個案，衛福部疾管署「寶林茶室信義A13店專案」個案通報監測在4月26日截止，累計接獲通報35例、其中4人死亡，當時仍有2名個案住院治療。

曾淑慧今天晚間告訴中央社記者最新狀況，其中1名50多歲女性，因多重器官衰竭，不幸過世。

台北市衛生局長陳彥元說明，個案為三總照顧患者，前幾天原本病況穩定，但在加護病房住院多日，加上肝功能本來就比較差，免疫力跟著下降，因感染等多重原因，來不及等到換肝，今天下午宣告不治。

至於首名換肝個案，陳彥元表示，仍在萬芳醫院持續復健及治療中，看起來病況朝正向發展，應有機會好轉。

寶林茶室 衛生局 食物中毒

延伸閱讀

寶林茶室案再添1死 50多歲女性重症搶救兩個月後身亡

寶林重症就醫費用 北市社會局：由重大災害捐款支付

寶林茶室案釀4死 2名死者死因與邦克列酸相關

寶林茶室案釀4死 北市首度抽驗米濕製品「邦克列酸」結果曝

相關新聞

寶林茶室案再添1死 50多歲女性重症搶救兩個月後身亡

三月底爆發的寶林茶室食物中毒案，時隔兩個月再添一名死亡個案，此次事件一共已有5名死者，還有一人仍在治療中。疾管署發言人曾...

國衛院及長庚醫院採用NVIDIA加速運算技術 推動生物醫學研究發展

全球AI霸主輝達（NVIDIA）今日宣布台灣領先的醫療中心國家衛生研究院與長庚紀念醫院，已採用NVIDIA的加速運算技術...

罕見震央在彰化和美 規模3.7出現地鳴嚇壞民眾

今天晚間9時20分，彰化地區民眾都感覺到輕微地震，並聽到地鳴，原以為是花蓮0403地震的餘震，見怪不怪，直到看到中央氣象...

寶林茶室食物中毒又增1死累計5死 換肝個案持續好轉

寶林茶室食物中毒案釀4死震驚社會，今天再傳壞消息。衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧晚間表示，1名50多歲女性因多重器官衰...

精緻客家大戲「大山客」 7月登國家戲劇院演出

日治時期客家青年對土地及族群的愛，在群山環繞之下更顯深刻而壯闊，客家委員會與榮興客家採茶劇團推出精緻客家大戲「大山客」，...

美國普遍都這樣！醫揭黃仁勳「1特質」大讚：這就是底氣

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳因應台北國際電腦展（COMPUTEX）來台掀起一股旋風，引起全民高度關注，除了大談AI產業，他也公開大讚通化夜市的一家水果攤「揪齁呷（很好吃）」，直呼「我很樂意看到她（老闆娘）成功！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。