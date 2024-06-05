國衛院及長庚醫院採用NVIDIA加速運算技術 推動生物醫學研究發展

全球AI霸主輝達（NVIDIA）今日宣布台灣領先的醫療中心國家衛生研究院與長庚紀念醫院，已採用NVIDIA的加速運算技術，將致力於推動生物醫學研究及患者醫療保健領域的發展。

上述中心正在將加速運算及生成式人工智慧（AI）技術，用於從成像到提高患者照護水準，以及從簡化臨床工作流程到藥物探索研究的各個領域。

國家衛生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅表示：「將AI用於醫療保健領域將從根本上改變我們預防和治療疾病的方式。憑藉AI快速準確分析海量資料的能力，我們可以開發出過去無法實現、為患者量身打造的醫療策略及早期療育介入方法。」

長庚紀念醫院醫師程文俊指出：「AI在醫療保健領域有著大好的發展前景。」程文俊解釋，智慧醫療領域在AI的輔助下，未來診斷結果將變得更加準確，治療計畫將能夠獲得更好的預測結果，患者也將更快恢復健康。程文俊指出，在複雜的分析過程中，AI可以在醫療保健領域做出更高效、更具成本效益的決定。

國家衛生研究院是台灣領先的醫學研究機構，在透過生物醫學研究與創新以促進公共衛生方面，扮演著十分重要的角色。國家衛生研究院將 NVIDIA 加速運算技術納入該院的 IT 基礎設施，象徵著在AI驅動醫療保健領域取得重大躍進。

國家衛生研究院與NVIDIA的合作範圍，還擴大到開發專門為台灣醫療需求所量身打造的大型語言模型。國家衛生研究院群體健康科學研究所副主任陳豐奇表示，「繁體中文的病歷紀錄與基因組資料是一項獨特的挑戰，需要符合當地需求的解決辦法。」

陳豐奇說明，這些挑戰包括語言變異的複雜性，以及需要對台灣人口特有的基因組進行精準解讀。「NVIDIA的加速運算技術讓我們能夠開發出這些解決方案，確保我們的醫療保健系統始終走在醫學研究的尖端。」