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社會救助法修正案民團籲重寫 衛福部：持續溝通

中央社／ 台北5日電

衛生福利部預告修社會救助法，民團今天列出9項缺失籲重寫。衛福部表示，草案預告在5月22日截止，期間收到來自26個機關及團體意見，但因相當分歧，將持續溝通、尚未定案。

衛福部預告社會救助法修正草案告一段落，但社會救助法修法聯盟認為內容讓民眾期待落空，今天舉行記者會指出，修正草案有9項缺失，也遠離總統賴清德承諾的改革願景，建議政府將草案退回重寫。

對於民團疾呼砍掉重練，衛生福利部社會救助及社工司副司長楊雅嵐告訴中央社記者，這次草案預計修正16條及新增11條，對比現行社會救助法條共46條，形同一半以上法條都修正，可見幅度之大。

楊雅嵐說，衛福部在民國112至113年間，共召開5次研商會議、參與4次立法院召開公聽會、5次焦點團體，彙整中央相關部會及直轄市、縣（市）政府、專家學者及民間團體意見，最後才研擬出社會救助法部分條文修正草案，並自4月22日公告預告至5月22日截止。

據衛福部統計，草案預告期間，計有26個機關及團體提供意見。楊雅嵐強調，因各界對預告版本建議分歧，將持續溝通、尚未定案，社會救助法修法聯盟訴求也會納入研議。

衛福部表示，社會救助法修法聯盟部分訴求，評估於法律或子法明定為宜；因目前相關補助引用低收入戶及中低收入戶資格者眾多，涉及層面廣泛，正估算放寬規定影響人數及經費，力求兼顧簡政便民、公平客觀，提出務實可行作法，擴大照顧經濟弱勢民眾。

修法 溝通 衛福部

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