聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投智遊行數位旅遊護照上線 結合AR創超強玩法
南投縣政府強化數位旅遊，跨域整合「食宿遊購行」旅客需求，並導入AR智慧導覽系統，推出「南投智遊行」數位旅遊護照，用LINE就能一站式查詢，首波開發測試6個智慧景區，AR導覽吉祥物「小鹿鹿」帶你玩，過任務集點換好禮。
縣府指出，為提升南投旅遊的便捷性和即時性，跨域整合「食宿遊購行」旅客需求，並導入AR智慧導覽系統，將旅客需要的旅遊資訊全整合至Line官方帳號，打造「南投智遊行」數位旅遊護照，並串聯破千個旅宿及店家提供會員專屬優惠。
其中，南投智遊行數位旅遊護照與工研院合作開發的全戶外AR自導式智慧導覽系統，目前已於清境高空觀景步道、瑞龍瀑布、雙龍瀑布七彩吊橋、梅峰、翠峰、鳶峰等6個智慧景區試辦，共設置33處景區AR智慧站點，創造超強玩法。
副縣長王瑞德說，民眾用Line就能一站式查詢縣內熱門觀光旅遊活動、主題活動推薦，完成線上購票、交通動態查詢，AR導覽吉祥物「小鹿鹿」會帶玩南投，完成小鹿鹿要求任務能獲得好玩點，透過集點兌換門票、紀念小物等多元化商品。
而「南投智遊行數位旅遊護照」今辦理上線記者會，副縣長王瑞德也親自示範體驗AR導覽與吉祥物「小鹿鹿」互動，他表示，南投智遊行除了數位護照，也與悠遊卡公司合作推出「日月湖光」、「微笑纜車」2款南投智遊卡，同享會員禮遇。
觀光處表示，南投智遊行LINELine官方帳號目前已逼近9萬人，民眾只要登入https://lin.ee/nVQh5SM並加入會員，就能快速使用各種旅遊服務，並享有特約店家優惠，也將持續增加智慧景區讓民眾集點，並提供更多元化商品供遊客兌換。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言