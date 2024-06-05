南投智遊行數位旅遊護照上線 結合AR創超強玩法

南投縣政府強化數位旅遊，跨域整合「食宿遊購行」旅客需求，並導入AR智慧導覽系統，推出「南投智遊行」數位旅遊護照，用LINE就能一站式查詢，首波開發測試6個智慧景區，AR導覽吉祥物「小鹿鹿」帶你玩，過任務集點換好禮。

縣府指出，為提升南投旅遊的便捷性和即時性，跨域整合「食宿遊購行」旅客需求，並導入AR智慧導覽系統，將旅客需要的旅遊資訊全整合至Line官方帳號，打造「南投智遊行」數位旅遊護照，並串聯破千個旅宿及店家提供會員專屬優惠。

其中，南投智遊行數位旅遊護照與工研院合作開發的全戶外AR自導式智慧導覽系統，目前已於清境高空觀景步道、瑞龍瀑布、雙龍瀑布七彩吊橋、梅峰、翠峰、鳶峰等6個智慧景區試辦，共設置33處景區AR智慧站點，創造超強玩法。

副縣長王瑞德說，民眾用Line就能一站式查詢縣內熱門觀光旅遊活動、主題活動推薦，完成線上購票、交通動態查詢，AR導覽吉祥物「小鹿鹿」會帶玩南投，完成小鹿鹿要求任務能獲得好玩點，透過集點兌換門票、紀念小物等多元化商品。

而「南投智遊行數位旅遊護照」今辦理上線記者會，副縣長王瑞德也親自示範體驗AR導覽與吉祥物「小鹿鹿」互動，他表示，南投智遊行除了數位護照，也與悠遊卡公司合作推出「日月湖光」、「微笑纜車」2款南投智遊卡，同享會員禮遇。