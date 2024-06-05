精緻客家大戲「大山客」 7月登國家戲劇院演出

日治時期客家青年對土地及族群的愛，在群山環繞之下更顯深刻而壯闊，客家委員會與榮興客家採茶劇團推出精緻客家大戲「大山客」，7月將登台北國家戲劇院演出。

宣告記者會今天在台北國家戲劇院大廳舉行，悠揚的管弦與澎湃鑼鼓聲，加上榮興客家採茶劇團團員賣力演出，將先民篳路藍縷的歷程及兒女情長表露無遺，雖然記者會只演出片段，現場來賓都感到印象深刻。

現場包括客委會主委古秀妃、榮興客家採茶劇團創意總監鄭榮興、「大山客」戲劇顧問徐亞湘及編劇薛如今等人出席。

古秀妃致詞時表示，客委會透過多元客家史觀，將台灣土地的人物故事經由傳統戲曲演繹，致力帶給不同世代人民更多感動，「我們欣見榮興客家採茶劇團兼顧傳統與創新，滋養客家戲曲生機不斷，再次展現台灣獨特的客家文化美學。」

根據客委會提供新聞稿，「大山客」為旅法台籍導演薛如今跨界新作，她以新視角重新審視客家人在大山中的辛酸與淚水，並在傳統戲曲中加入現代舞台劇場元素，讓客家傳統戲曲演員展現嶄新的表演象度。

「大山客」故事描述日治時期，皇民教育下的知識菁英，留學返台後決定以教育為職志，進入山村任教，然而面對現實生活窘迫，資源匱乏，以及太平洋戰事吃緊，台籍學生志願兵被迫走入戰場，一切都令返鄉青年天人交戰，對家國、土地、生命有更多的反思。

特別的是，為營造台灣山岳的壯闊，劇團多角化形塑大山險峻意象，表現大山子民的堅苦生活百態；影像化處的飄渺雲霧跟隨戲劇鋪陳，展現大山的喜怒無常；音樂創作參考客家、日本及原住民族群音樂特色，編創新曲，並與客家戲傳統唱腔穿插或相互結合使用，透過豐富的音樂及唱腔，使觀眾感受當時台灣時空的多元及衝擊。

精緻客家大戲「大山客」將於7月27日、28日在台北國家戲劇院演出。