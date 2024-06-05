美國普遍都這樣！醫揭黃仁勳「1特質」大讚：這就是底氣

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳因應台北國際電腦展（COMPUTEX）來台掀起一股旋風，引起全民高度關注，除了大談AI產業，他也公開大讚通化夜市的一家水果攤「揪齁呷（很好吃）」，直呼「我很樂意看到她（老闆娘）成功！」

台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇今（5）日在臉書發文，提及黃仁勳「喜歡看別人成功」的特質，其實在美國普遍都是這樣，因為移民社會大家都很辛苦，「你這邊失敗，搞不好我也很麻煩」，所以大家一起成功來創造資源，把環境給弄好。

姜冠宇指出，這也是美國有一點跟歐洲不太一樣的原因，就是避開有內耗的地方，那種期待看見你失敗的環境，要懂得離開就對了！離開一段時間你會發現，你其實沒有這麼糟，就是待錯地方而已。他舉例，就好比一瓶可樂，在便利商店只有十幾元台幣，在高檔飯店配個冰塊加檸檬，可以到近200元台幣。

姜冠宇認為，「在對的地方，任何一個餐點價格太低都不對勁的，這就是底氣」，願意看見別人成功的人，都是有底氣的人。

貼文一出，網友們紛紛回應，「同感」、「你說得真好！我住美國33年，真的是這樣」、「利他是一種價值觀與動力」。對此，有網友提出質疑「那要看跟他有沒有利害關係！」，姜冠宇則回應「有利害關係都廝殺很徹底，這沒有不同國度的差別」。