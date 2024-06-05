明天水氣更多！端午連假濕悶熱 鋒面接力北部時雨時晴

明天持續降雨，中央氣象署預報員張承傳表示，明天至周六水氣多，各地都有降雨機會，午後留意局部大雨；周日至下周二水氣稍減，但仍要留意局部短暫雷陣雨；端午連假期間台灣北部海面有鋒面停留，但水氣暫無直接影響台灣，北部時晴時雨，南部雲量多、留意不定時陣雨或雷雨。

張承傳表示，明天仍受華南雲雨區東移影響，但降雨條件較佳，各地有局部短暫陣雨，午後南部山區有局部大雨；周五、六（7、8日）轉偏南風，水氣仍偏多，但北部地區以多雲為主，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區整天易有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地山區需留意局部大雨。

周日至下周二（9至11日）轉偏西南風，在台灣北部海面有鋒面停留，但水氣暫不直接影響台灣，降雨範圍以中南部地區為主，需注意有局部短暫陣雨或雷雨發生，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

張承傳指出，整體來看，端午連假期間，北部地區時雨時晴，需留意午後雷陣雨，南部地區雲量多，易有不定時陣雨或雷雨。

溫度方面，張承傳表示，明天各地早晚偏涼，低溫約22至23度，白天北部感受舒適，中南部溫暖偏熱；周五（7日）起，各地高溫有機會達到30度以上，端午連假期間各地高溫約32、33度，屬於濕悶熱的天氣型態。