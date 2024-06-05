嘉義長庚3D列印助精準重建乳房 2週恢復日常活動

嘉義長庚醫院今天召開記者會表示，利用3D列印結合乳房外部掃描，創造精準乳房立體模型重建患者胸部，可提高手術精確度，大幅縮短術後恢復時間，2週後便能恢復日常活動。

嘉義長庚醫院整形外科醫師蕭若君今天接受媒體聯訪表示，乳房重建方式包括使用假體或自體組織進行重建，但量身訂做的軟組織形狀需要歷經較長的手術時間，甚至是多次手術調整。

蕭若君說，嘉義長庚醫療團隊與成大機械工程系合作，以3D列印技術結合乳房外部掃描，創造出精準的乳房立體模型重建患者胸部，不僅提高手術精確度，也使得患者手術後恢復時間大幅縮短，讓原本術後住院從14天以上縮短至7天，2週後便能恢復日常活動。

嘉義長庚醫院中醫科醫師蔡盈盈本身也是乳癌病友，蔡盈盈說，配合乳癌治療團隊治療計畫接受乳房重建手術，術後2個星期就重回醫院崗位，繼續治療她的病人。

嘉義長庚醫院副院長黃文詩強調，乳房重建手術立基在成功的顯微技術上，藉由先進醫療技術及精細顯微手術，可幫助病人恢復術前原本乳房狀態，並隨著病人需求進行微調。