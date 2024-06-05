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專家：鮮乳不論保存期限 建議開封7天內喝完

中央社／ 台北5日電

衛福部今天起預告法規修正，保存期限逾30天乳品擬改標示為「長效鮮乳」。專家提醒，雖然長效鮮乳與保久乳保存期限較長，但一經開封就會有細菌進入，建議要7天內喝完。

台灣大學動物科學技術系特聘教授陳明汝今天出席衛福部食藥署例行記者會說明，鮮乳殺菌方式可分為低溫長時間、高溫短時間與超高溫短時間3種；國內因冷鏈較不完整，為避免細菌在運送過程孳生，9成以上鮮乳是採超過攝氏100度、約10秒的超高溫短時間殺菌。

不同乳品有不同保存期限，陳明汝說明，除了殺菌方式差異，還有充填條件不同。保存期限可達30天以上者，是因除經殺菌，還是在幾乎無菌的環境中充填，加上運送全程冷藏，因此可存放較久；保久乳則是在超過100度以上高溫、超過1大氣壓的高壓下「滅菌」，並在無菌環境下充填，因此可常溫保存。

不同殺菌方式是否影響牛奶營養成分，陳明汝說，占牛乳成分8成以上的「酪蛋白」即使加熱到攝氏300度也不會變性，因此不論何種鮮乳都可攝取到蛋白質與鈣質，只是口感上會有差別，殺菌溫度越高，喝起來更「濃醇香」。

但陳明汝提醒，不論是鮮乳、長效鮮乳、或保久乳，產品一旦開封，就會有環境中的細菌進入，因此建議盡快在7天內喝掉，勿因保存期限較長就慢慢喝，開封的保久乳也要放入冰箱冷藏。

衛生福利部今天預告修正「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」，保存期限30天以上乳品，品名應標示為「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」、「ESL鮮乳」，即起預告60日，預定明年7月上路。

衛福部食品藥物管理署副署長林金富說明，農業部原建議採用品名為長效鮮乳或長效乳，考量以生乳經殺菌後冷藏供飲用，且乳含量100%者，即符合「鮮乳」定義，因此採用「長效鮮乳」提案，並參考部分業者已經在使用的品名，同步進行預告，待蒐集各界意見後確認。

國產鮮乳保存期限多為14天，業者擔憂2025年紐西蘭乳品輸銷台灣關稅將降至零，保存期限又長，恐衝擊國內產業。林金富說，除商品名稱外，本來就規定要清楚標示國別，也可供消費者選購時參考。

冰箱 衛福部 高溫

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