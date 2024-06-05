端午連假時晴時雨偏悶熱 8日前留意局部大雨

氣象署今天表示，明天至8日水氣多，各地都有降雨機會，午後要留意有局部大雨發生；9日至11日水氣稍減，但仍要留意局部短暫雷陣雨；端午連假時晴時雨，天氣偏悶熱。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天仍受華南雲雨區東移的影響，但降雨條件較佳，各地有局部短暫陣雨，午後南部山區並有局部大雨發生。

張承傳表示，7、8日轉偏南風，水氣仍然偏多，但北部地區以多雲為主，午後有局部短暫雷陣雨；中南部整天易有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地山區留意有局部大雨發生。

張承傳提到，9日至11日轉偏西南風，在台灣北部海面有鋒面停留，但水氣暫時沒有直接影響到台灣，降雨範圍以中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨為主，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

張承傳指出，整體來看，端午連假期間北部地區時晴時雨，須留意午後雷陣雨；南部雲量多，易有不定時陣雨或雷雨。

溫度方面，張承傳說，明天各地早晚偏涼，低溫約攝氏22、23度；北部白天舒適，中南部白天溫暖偏熱；7日起各地高溫都機會達30度以上，端午連假各地高溫約32、33度，天氣偏悶熱。

張承傳提醒，7日晚間至8日馬祖地區易有低雲或局部霧，影響能見度。