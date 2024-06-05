賠錢生意怎麼做？兒童困難取得藥品醫材調度中心甘苦談

孩子生得少，幼兒照顧危險也浮現；中醫大兒童醫院受衛福部委託設置「兒童困難取得之臨床必要藥品及醫材調度中心」，正是希望提升這些醫療產品取得的可近性，成立至今已四年，累積評估協助取得的醫材共126項，然而中間為了協調這些藥品、醫材進口，調度中心廢了不少苦心。

我國醫藥衛材仰賴海外進口，在商言商，用量夠大才有廠商願意進貨，然而兒童的醫材使用需求跟成人不同，10歲跟10個月需要的醫材尺寸無法共用，導致個別醫材用量低，願意進貨的廠商是少數。

調度中心計畫主持人，也是新生兒科醫師林湘瑜指出，當了臨床醫師才發覺要買一個東西會這麼難！每次到出國開會的時候都會羨慕「為什麼他們有這些醫材可以用」，國內想要用個醫材，有時還要透過專案進口，跑這些流程實在有夠繁瑣，有時候還緩不濟急。

調度中心成立前，兒童的特殊醫材仰賴兒科醫師間的人際溝通，林湘瑜曾經為了找到兒童洗腎的導管，打電話打遍半個台灣。她說，調度中心可以解決醫師個別處理的困難，也可以透過平台聯合招標等增加廠商投標意願。

調度中心主要運作方式分成兩種，第一是針對困蠻取的的兒童藥品及醫材有一份清單，中心會事先調查所有醫院估計的用量，由調度中心統一採購，讓採購總量提升否則廠商的難有投標意願。由於統一採購，中心了解各地購買量，也有不同醫院間的調度作用。

第二，有些醫材在台灣尚未向食藥署許可證，調度中心可以進行專案進口申請，減少臨床醫師負擔。林湘瑜說，以往走申請流程耗時數周至數個月，生病的小孩就躺在那邊卻沒有東西可以治療，更是醫師負擔，必須找佐證資料寫文件等。調度中心可以依照批次一次申請不同尺寸的醫材，不用等到病人有需要才來申請。

然而縱使有調度中心介入，林湘瑜坦言，大多數醫材仍然是賠錢生意，其實常常擔心醫材之後就會缺貨，例如胃造廔管在去年就是經歷過近一年的溝通協調才找到廠商願意投標進貨。由於其他廠牌的兒童尺寸胃造廔管陸續停產，因此積極與廠商洽談、遊說，並在學會、食藥署，總算在去年四月與廠商簽訂聯合招標採購契約。

食藥署副署長王德原表示，調度中心透過金屬工業研究發展中心向食藥署反映，食藥署雙管齊下幫助潛在廠商，一個是回溯資料尋找過去有進口類似醫材的業者，另一個是把調度中心的需求提供給醫療器材公協會讓會員知悉有此狀況。一旦有廠商投標、決標，食藥署會用最快速度核准放審，也免收專案進口規費。