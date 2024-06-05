氣象署與NVIDIA合作AI技術 可預報海面颱風結構

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳本月2日在台大發表人工智慧（AI）演講時，介紹「數位孿生地球」可預測氣候變化。中央氣象署今表示，透過與NVIDIA合作，進行AI天氣降尺度技術的訓練與研究，可將資料精細度提升10倍以上，甚至驗證該技術具有提升颱風中心附近最大風速，以及海面颱風結構的預報能力。

黃仁勳在今年3月美國GTC（GPU Technology Conference）大會及6月台北國際電腦展（COMPUTEX 2024），皆重點展示的一項應用CorrDiff，日前也提到AI成為天氣預報應用的得力助手。

氣象署今在臉書「報氣候-中央氣象署」表示，所謂CorrDiff（Corrector Diffusion）的生成式擴散AI模型，是氣象署與NVIDIA於2022年合作開發的AI天氣降尺度技術。

氣象署指出，要成功建立AI模型的3大要素，包含使用大量且高品質的訓練資料、有效的演算法、足夠軟體資源的支持，而CorrDiff就是使用大量且高品質、基於傳統物理科學的數值預報模式產出的資料作為訓練資料。

氣象署說明，主要目的是透過該技術，將25公里水平解析度的全球數值模式資料，轉換並提升為2公里的高解析度訊號，透過AI模型的訓練，能將資料的精細度提升「10倍」以上，也就是說，透過降尺度方式讓東西變得更清晰，也可以表達出更細緻的現象，應用在模式分析與預報的結果時，可讓氣象圖的呈現更細緻。

在應用上，氣象署表示，比較25公里的全球天氣預報模式，與經過應用CorrDiff技術所得到的2公里高解析度訊號，結果顯示，AI天氣降尺度技術「具有提升颱風中心附近最大風速及海面颱風結構的預報能力」。

氣象署說，目前持續利用AI天氣降尺度技術進行不同天氣系統，如梅雨鋒面測試與驗證，以落實導入AI技術到天氣預報作業應用，也能產製高品質模式資料支援AI應用技術的發展；同時也透過與NVIDIA進行專業知識的合作開發與交流互動，培養氣象與AI的跨領域人才。