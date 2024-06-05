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專案進口紓解輸液缺口 400萬瓶預算2.5億元

中央社／ 台北5日電

各界關注輸液短缺議題，衛生福利部長邱泰源今天在立法院答詢表示，專案進口只是短期，會盡快恢復常態；食藥署、健保署補充，預計執行到10月，進口約400萬瓶、預算約2.5億元。

立法院第社會福利及衛生環境委員會今天上午邀邱泰源就「2024年我國參與世界衛生大會（WHA）之經過、檢討與展望」進行專題報告，並備詢。

會中聚焦近期輸液、護理人力告急等議題，民眾黨立委陳昭姿質詢指出，永豐化學工業股份有限公司供應全台7成輸液，嚴重違反PIC/S GMP，加上許可證到期，獲展延之前不得製造，一家藥廠問題結果全國都缺貨，雖然永豐本身要負很大責任，但顯示健保藥價制度有問題。

國民黨立委洪孟楷也說，永豐並非首次出包，單一藥廠寡占市場，把持重要民生甚至是重要戰略物資，如今要透過專案進口到何時才能補足缺口，應要檢討相關制度，包括健保藥價偏低等；藥價跟健保點值是現在2大重點，都應了解根本原因，提出具體解決方案。

邱泰源答詢表示，產能至少要半年才能拉上來，專案只是短期，會盡快恢復常態；食藥署長吳秀梅、健保署長石崇良則分別補充說明，永豐有多項缺失尚未改善，無法讓其復工，針對缺口，已協調其他藥廠增產，但產量仍不足，專案進口部分預計至10月，經費預算約新台幣2.5億元、約400萬瓶，後續也會檢討藥價。

民進黨立委劉建國則針對護理人力短缺質詢表示，醫院把病床關起來或減量，絕非空穴來風，近年來，衛福部投入許多預算，增加護理人員津貼，但近三年護理人員執業率持續下降，自110年的63.44%、111年63.17%、112年63%，情形仍每況愈下。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳解釋，現在護理人力最大的問題是留不住人才，因此必須改善職場環境，去年行政院核定12項計畫，涵蓋人才培育到薪資調整等各層面，預估2030年需要增加至少5.5萬名護理人員，會繼續努力。

健保署 永豐

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