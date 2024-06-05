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乳業憂「長效鮮乳」混淆標示 農業部籲標長效乳

中央社／ 台北5日電
再半年，紐西蘭乳品輸台即將零關稅，乳業協會表示，食藥署今天預告草案3個品名仍插入「鮮乳」兩個字，混淆標示，恐傷國產鮮乳生計。乳牛示意圖。本報資料照片。
再半年，紐西蘭乳品輸台即將零關稅，乳業協會表示，食藥署今天預告草案3個品名仍插入「鮮乳」兩個字，混淆標示，恐傷國產鮮乳生計。乳牛示意圖。本報資料照片。

再半年，紐西蘭乳品輸台即將零關稅，乳業協會表示，食藥署今天預告草案3個品名仍插入「鮮乳」兩個字，混淆標示，恐傷國產鮮乳生計。農業部長陳駿季說，農業部建議使用「長效乳」。

台灣、紐西蘭於2013年簽署台紐經濟合作協定（ANZTEC），2025年紐西蘭乳品輸銷台灣關稅將降至零，產業憂心國產鮮乳市占率將逐年下滑。

酪農產業、乳業近年頻頻發聲指出，進口長效乳超高溫殺菌，效期長達90天、價格（成本）又較低，卻與保鮮期2週的國產鮮乳同樣標示「鮮乳」販售，呼籲標示應做區隔。台南市獸醫師公會4月下旬並去函總統賴清德訴求以「長效乳」、「鮮乳」做標示區分。

中華民國乳業協會秘書長方清泉告訴中央社記者，結果今天衛福部食藥署預告的草案，共有3個品名標示，卻主動插入「鮮乳」2字，包含「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」、「ESL鮮乳」，混淆標示。

陳駿季接受中央社記者訪問時說，農業部建議的是使用「長效乳」，會繼續溝通。

方清泉並說，酪農產業現在面對的是ANZTEC，紐西蘭不使用ESL fresh milk，只是稱ESL milk，衛福部則硬把「鮮」字插進去，只會讓消費者更混淆，讓特定進口商有上下手的機會；其中ESL是指超高溫殺菌。

台南市獸醫師公會認為，相關預告完全罔顧國內乳牛產業團體一直建議的「延長保存期限牛乳」，偷渡命名為「延長保存期限『鮮乳』」、「長效『鮮乳』」、「ESL『鮮乳』」，意圖跟有鮮乳標章的國產鮮乳混淆；且「運輸就30天，怎能跟1天內由牧場到餐桌的國產鮮乳一樣掛上『鮮乳』兩字？」

乳業協會補充，食藥署今天預告修正「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」草案，內容包含「新增延長保存期限鮮乳品名標示：鮮乳產品如以適當溫度及時間組合進行熱殺菌處理後，於高潔淨度環境下近似無菌充填，保存期限30天以上者，品名應標示為『延長保存期限鮮乳』、『長效鮮乳』、『ESL鮮乳』」。

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