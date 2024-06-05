腹痛竟是十二指腸壺腹癌 黃疸、尿液紅茶色是警訊

彰化縣八旬顏姓婦人因腹痛，經員榮醫院一般外科駐診醫師、仁愛長庚合作聯盟醫院副院長黃挺碩診療後，發現是罕見的十二指腸壺腹癌，以達文西手術切除，恢復良好，黃挺碩說，壺腹癌初期症狀與一般腸胃不適很類似，易被忽略，患者如有黃疸、尿液如紅茶顏色，應儘速到腸胃肝膽科就診檢查。

顏姓婦人5月因右上腹部疼痛先到員榮醫療體系員生院區由胃腸肝膽科醫師、郭武憲院長診治，經抽血、斷層掃描後，發現患者膽管、胰管都有擴張，因有黃疸情況，再進行內視鏡檢查，發现十二指腸壺腹有腫瘤，將總膽管跟胰管阻塞住，即在總膽管內放置内引流管解决黄疸問題，並進行切片檢查，發現细胞有異常，可能是零期癌或癌前病變，再轉診黃挺碩副院長。

黃挺碩說，檢查後確定是十二指腸壺腹癌，即安排達文西胰頭十二指腸切除手術，這種手術有傷口小，術中出血量少，可提升淋巴廓清率，有效降低術後疼痛並減少住院天數，適合高齡患者，目前患者恢復良好，繼續門診追踪。

我國前駐泰國代表李應元即因壺腹癌病逝，在台灣每10萬人約僅有0.3到0.46人罹患壺腹癌，屬於少見癌症，壺腹藏在消化道裡，胰臟分泌的消化液與肝臟產生的膽汁在此匯集流入十二指腸，幫助消化。