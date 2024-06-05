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55歲司機罹3期腸癌「不願放棄肛門」三總磁振刀助留肛

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
黃文彥表示，磁振刀能即時觀察到腫瘤，確定放射線精準照射到腫瘤，最大限度地保護周圍正常組織和器官。記者鄒尚謙／攝影
黃文彥表示，磁振刀能即時觀察到腫瘤，確定放射線精準照射到腫瘤，最大限度地保護周圍正常組織和器官。記者鄒尚謙／攝影

一名55歲男性，健檢時意外發現低位直腸，診斷後確診大腸腺癌第3期。若直接外科手術切除無法保留肛門，日後生活得靠腸造口排便，因此希望可以有其他治療方式。三軍總醫院放射物理科主任羅承翔表示，患者透過新引進的磁振刀治療，先將患者腫瘤縮小後再進行外科手術，不僅治療過程中副作用小，且最終順利替患者保留肛門，維持生活、社交品質。

腫瘤治療又有新利器，三軍總醫院引進磁振刀（核磁共振導引放射治療），結合核磁共振高清晰影像、強度調控放射治療技術，在每日放射治療中即時追蹤治療部位，有助於提高治療的精確性和安全性，增加療效又降低副作用。

羅承翔表示，一名55歲的運輸業男性患者，工作上需要開長途車，某次健檢發現有低位直腸的狀況，經過診斷後確診為第三期大腸腺癌，且核磁共振發現已有部分阻塞且侵犯到骨盆腔淋巴結，腫瘤位置又僅離肛門口3公分，若要進行外科切除手術，安全距離不足以保留下肛門；但患者相當抗拒腸造口的方式，焦慮會影響工作，甚至會不敢出門社交，因此被轉介到放射科。

「病患接受治療後一周就開始正常上班。」羅承翔說，在患者的意願下，替病患規劃連續5天、每次30至40分鐘的磁振刀療程，每次療程結束後詢問病患狀況，僅說有些許疲累感，返家睡覺後就好了，兩周後回診時更自述療程結束後一周便開始正常工作。且在外科手術前，大腸鏡檢查發現腫瘤已完全消除。

三軍總醫院放射治療科主任黃文彥表示，磁振刀是放射治療的夢幻武器，大部分的腫瘤最清楚的影像檢查是核磁共振，但過去放射治療搭配的影像導引卻是以電腦斷層為主，核磁共振導引放射治療能夠在放射治療當下精確顯示腫瘤與正常組織的界線、隨呼吸移動的範圍，能即時觀察到腫瘤，確定放射線精準照射到腫瘤，最大限度地保護周圍正常組織和器官。

黃文彥指出，目前腦瘤、頭頸癌、肺癌、乳癌、肝癌、胰臟癌、攝護腺癌、腎臟癌、或其他經醫師評估適合接受放射治療之腫瘤，都可以使用磁振刀治療。

患者 手術 腫瘤

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