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端午連假省道車潮估觀光旅遊為主 曝壅塞時段

中央社／ 台北5日電
端午連假即將在周六（8日）展開，交通部公路局今天指出，預估這次連假主要旅次以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮。聯合報系資料照
端午連假即將在周六（8日）展開，交通部公路局今天指出，預估這次連假主要旅次以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮。聯合報系資料照

端午連假即將在周六（8日）展開，交通部公路局今天指出，預估這次連假主要旅次以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮

交通部公路局今天發布新聞稿表示，預估觀光旅遊車潮將於6月8日至6月9日湧現，返回工作地車潮預估從6月9日下午至6月10日開始陸續出現。

公路局表示，台9線蘇花路廊的壅塞路段時段研判為南下6月8日上午10時到中午12時；北上6月10日下午3時到晚間8時。台9線南迴公路，台東往屏東方向6月10日下午4時到晚間7時。台1線水底寮至楓港路段，南下6月8日上午11時到下午3時；北上6月10日下午3時到晚間9時。

台61線鳳鼻至香山路段，南下6月7日下午3時到晚間7時及6月8日上午7時到中午12時；北上6月10日下午3時到晚間9時。台61線竹南路段，南下6月8日上午10時到中午12時；北上6月10日下午2時到晚間8時。台61線中彰大橋改建路段，南下6月8日上午8時到下午5時及6月9日上午10時到下午3時；北上6月9日下午3時到晚間7時及6月10日下午2時到晚間8時。

公路局說，銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官~成功路段及大里二~霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統及台88線鳳山至五甲路段等，及重要觀光風景區鄰近路段包括：台2線福隆及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台21線日月潭周邊路段、台3線古坑~梅山路段、台26線墾丁路段，預估連續假期有車多壅塞情形。

公路局表示，在公共運輸方面，這次連假推出民眾搭乘89條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠，且凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運10小時內轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠等。

國道客運 端午節 車潮 連假

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