暖化增不代表氣候變遷？論文曝「未因人類活動持續增加」 學界爭論

人類往大氣排碳愈多，是否會讓氣候變遷加速？57位科學家組成的跨國研究團隊近日發表論文指出，2023年全球暖化的程度前所未見，但氣候變遷的速率（增溫幅度）卻沒有因人類活動顯著增加，團隊提醒，4.5年後將達到巴黎氣候協議升溫攝氏1.5度，大家仍需非常小心。但學界對於變遷速度是否不變，仍有爭議。

暖化速率並未增加？

根據《美聯社》報導，研究利用聯合國認可的側量方式進行，結果顯示，去年有92%暖化是因為人類造成，8%是聖嬰現象，從去年算起前10年的暖化速率是攝氏0.26度，比其前年測量的攝氏0.25度些微增加，由於在統計上並不算顯著，團隊推論暖化的速率並未因人類活動而持續顯著增加。

此論文刊登在《地球系統資料》期刊，未參與研究的威斯康辛大學氣候科學家達頓表示，減碳仍是減緩氣候變遷對人類影響很重要的方式，且研究中也指出，人類若繼續使用煤炭、天然氣等化石燃料，將於2029年面臨地球均溫上升攝氏1.5度的困境。

突發事件抵銷增溫？

根據過去研究顯示，地球升溫攝氏1.5到2度，將會造成大量珊瑚礁白化、海冰溶化與可殺人的極端天氣更多。蘇黎世聯邦理工學院的學者、共同作者之一的塞內維拉提指出，2023年9月的升溫幅度特別高值得關注，若氣候變遷速率有增加，對人類來說只會是更慘的局面。

對於氣候變遷速率是否增加，密西根大學環境學院院長歐佛佩克與氣候學家豪斯發爾則保持遲疑態度，他們的觀測數據顯示，近10年的暖化速度比起1970到2010年之間增加攝氏0.18度，應該還是有加速。另外，船隻排放硫化物的作用與去年加拿大森林野火，或是海底火山爆發等因素互相作用下，才會讓去年暖化增加幅度不顯著。

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