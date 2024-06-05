快訊

未拉緊手煞車！司機尿急臨停凱道 巴士滑行180米直撞「總統府花圃」

周大福深圳廠突停工停產 員工苦喊：沒有地方可養老了

父母務農出身窮鄉、自存錢赴美留學 作家揭梁見後奮鬥史：比黃仁勳還勵志

暖化增不代表氣候變遷？論文曝「未因人類活動持續增加」 學界爭論

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
57位科學家組成的跨國研究團隊近日發表論文指出，2023年全球暖化的程度前所未見，但氣候變遷的速率（增溫幅度）卻沒有因人類活動顯著增加，團隊提醒，4.5年後將達到巴黎氣候協議升溫攝氏1.5度，大家仍需非常小心。聯合報記者曾原信／攝影
57位科學家組成的跨國研究團隊近日發表論文指出，2023年全球暖化的程度前所未見，但氣候變遷的速率（增溫幅度）卻沒有因人類活動顯著增加，團隊提醒，4.5年後將達到巴黎氣候協議升溫攝氏1.5度，大家仍需非常小心。聯合報記者曾原信／攝影

人類往大氣排碳愈多，是否會讓氣候變遷加速？57位科學家組成的跨國研究團隊近日發表論文指出，2023年全球暖化的程度前所未見，但氣候變遷的速率（增溫幅度）卻沒有因人類活動顯著增加，團隊提醒，4.5年後將達到巴黎氣候協議升溫攝氏1.5度，大家仍需非常小心。但學界對於變遷速度是否不變，仍有爭議。

暖化速率並未增加？

根據《美聯社》報導，研究利用聯合國認可的側量方式進行，結果顯示，去年有92%暖化是因為人類造成，8%是聖嬰現象，從去年算起前10年的暖化速率是攝氏0.26度，比其前年測量的攝氏0.25度些微增加，由於在統計上並不算顯著，團隊推論暖化的速率並未因人類活動而持續顯著增加。

此論文刊登在《地球系統資料》期刊，未參與研究的威斯康辛大學氣候科學家達頓表示，減碳仍是減緩氣候變遷對人類影響很重要的方式，且研究中也指出，人類若繼續使用煤炭、天然氣等化石燃料，將於2029年面臨地球均溫上升攝氏1.5度的困境。

突發事件抵銷增溫？

根據過去研究顯示，地球升溫攝氏1.5到2度，將會造成大量珊瑚礁白化、海冰溶化與可殺人的極端天氣更多。蘇黎世聯邦理工學院的學者、共同作者之一的塞內維拉提指出，2023年9月的升溫幅度特別高值得關注，若氣候變遷速率有增加，對人類來說只會是更慘的局面。

對於氣候變遷速率是否增加，密西根大學環境學院院長歐佛佩克與氣候學家豪斯發爾則保持遲疑態度，他們的觀測數據顯示，近10年的暖化速度比起1970到2010年之間增加攝氏0.18度，應該還是有加速。另外，船隻排放硫化物的作用與去年加拿大森林野火，或是海底火山爆發等因素互相作用下，才會讓去年暖化增加幅度不顯著。

【更多精采內容，詳見

團隊 暖化 氣候變遷 聖嬰現象

延伸閱讀

【動物冷知識】世界上長輩最多的動物是？牠們挺胸「3排27個」奪冠

研究：全球暖化加劇 速度之快前所未見

人類為何心甘情願當貓奴？科學有解釋「貓咪2致命魅力」讓人愛到不求回報

曹香！holo兔田佩克拉「母親節料理企劃」破6萬人同接 族長開場裝兔媽秒破功

相關新聞

氣象署與NVIDIA合作AI技術 可預報海面颱風結構

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳本月2日在台大發表人工智慧（AI）演講時，介紹「數位孿生地球」可預測氣候變化。中央氣象署...

台東推住宿抽6萬6刺激6月觀光旅遊 業者：端午一樣冷清

花蓮0403震後衝擊東部觀光，即將迎接6月首波端午連假，卻依然不見起色，台東縣府上月宣布推出「6月住台東，抽萬元旅遊金」...

逾1500起餘震 下午2時46分花蓮近海規模4.3地震 最大震度3級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天下午2時46分，在花蓮縣政府南方40.5公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模4.3地...

大腸癌患者年輕化 研究發現跟這些飲食習慣有關

台灣大腸癌發生率是世界第一，全台灣十大癌症中，男性第一名便是大腸癌，女性則位居第二。大腸癌的患者逐漸年輕化，近期一項研究發現，可能跟現代人的飲食習慣息息相關。

55歲司機罹3期腸癌「不願放棄肛門」三總磁振刀助留肛

一名55歲男性，健檢時意外發現低位直腸，診斷後確診大腸腺癌第3期。若直接外科手術切除無法保留肛門，日後生活得靠腸造口排便...

德基水庫今天蓄水率高達90.77% 電廠：很久沒如此高蓄水率

台電大甲溪電廠表示，德基水庫到下午4點為止，蓄水量已達1億7100萬噸，水位1403.81公尺，蓄水率已達90.77%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。