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AI有望助攻天氣預報 資料精細度提升10倍以上

中央社／ 台北5日電

氣象署今天表示，透過與輝達合作進行AI天氣降尺度技術的訓練與研究，可以將資料精細度提升「10倍」以上，甚至驗證具有提升颱風中心附近最大風速及海面颱風結構的預報能力。

輝達公司（NVIDIA）執行長黃仁勳在今年3月美國GTC（GPU Technology Conference）大會及6月台北國際電腦展（COMPUTEX 2024），皆重點展示的一項應用CorrDiff，日前也提到AI（人工智慧）成為天氣預報應用的得力助手。

中央氣象署今天在臉書「報氣候-中央氣象署」表示，所謂CorrDiff（Corrector Diffusion）的生成式擴散AI模型，是氣象署與NVIDIA於2022年合作開發的AI天氣降尺度技術。

氣象署指出，透過這項技術，主要目的將25公里水平解析度的全球數值模式資料轉換並提升為2公里的高解析度訊號，透過AI模型的訓練，可以將資料的精細度提升「10倍」以上；透過降尺度方式讓東西變得更清晰，也可以表達出更細緻的現象，應用在模式分析與預報的結果時，可以讓氣象圖的呈現更細緻。

在應用上，氣象署表示，比較25公里的全球天氣預報模式與經過應用CorrDiff技術所得到的2公里高解析度訊號，結果顯示AI天氣降尺度技術具有提升颱風中心附近最大風速及海面颱風結構的預報能力。

氣象署說，目前持續利用AI天氣降尺度技術進行不同天氣系統，如梅雨鋒面測試與驗證，以落實導入AI技術到天氣預報作業應用，也能產製高品質模式資料支援AI應用技術的發展；同時間也透過與NVIDIA進行專業知識的合作開發與交流互動，培養氣象與AI的跨領域人才。

氣象署

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