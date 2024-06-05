美媒暢銷冠軍改編 燒腦神作《黑水巷》台灣與全球同步上映

燒腦劇集和電影正當紅！前陣子Netflix上十分火紅的《3 體》，以及Disney+上討論度極高的韓劇《殺人者的購物中心》，都受到廣大觀眾喜愛。驚悚燒腦鉅作《黑水巷》也即將在大銀幕登場，電影《黑水巷》改編自紐約時報暢銷冠軍的驚悚小說，也獲得英、美Amazon書店及全球最大Goodreads書評網五星壓倒性好評！電影《黑水巷》即將於6月21日與全球同步上映。

電影《黑水巷》改編自作者B.A.芭莉絲的第二部作品《崩潰》（The Breakdown），還曾入選Bustle網站2017年最令人期待的驚悚小說。她的處女作《關上門以後》讓她獲得了巨大的成功，出版後隨即登上《紐約時報》和《星期日泰晤士報》暢銷書第一名，甚至在全球最大的讀書社交網站Goodreads讀者選擇獎被提名最佳新作家和最佳懸疑與驚悚小說類別。B.A.芭莉絲在《紐約時報》、《今日美國》、《星期日泰晤士報》三大傳媒中都曾是榜上有名的暢銷作家，截至目前為止總共七本小說在全球售出700萬冊，作品已被翻譯成41種語言。

《黑水巷》故事講述在一個下著滂沱大雨的夜晚，凱絲在參加完派對之後想要抄森林裡的近路回家，卻發現路邊停著有一輛汽車裡坐著一個女人。沒想到第二天看到新聞，這名擦肩而過的女子已經慘遭殺害。自從那個晚上以後，凱絲的精神狀況變得越來越差，奇怪的事也跟著一件一件發生，她不斷接到神秘的無聲電話、在晚上看到陌生男人的身影，她更感覺到似乎有人在暗處，正在監視她的一舉一動……。

電影《黑水巷》改編自全美暢銷作家B.A.芭莉絲，最扣人心弦的驚悚力作《崩潰》。故事講述凱絲在鄉村道路上目睹了一場悲劇後，遇到了一連串超自然現象，並開始懷疑這一切其實都是有意針對她的可怕陰謀。電影《黑水巷》將於6月21日在台上映。

聚傳媒