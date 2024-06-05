慈濟、環境部續簽深化永續 號召更多人加入環境保護行列

6月5日是世界環境日，環境部、慈濟基金會續簽合作備忘錄，由環境部部長彭啟明、慈濟慈善事業基金會執行長顏博文代表於環境部進行「清淨在源頭 環保愛地球」合作備忘錄簽署儀式，希望透過公私協力擴大環境教育影響力，號召更多人加入環境保護的行列。

慈濟基金會表示，2020年時與行政院環境保護署(環境部改制前)

共同簽署「清淨在源頭 簡約好生活」合作備忘錄，並透過舉辦多元類型的活動，向不同年齡層宣傳節能減碳、資源回收及源頭減量等環境知識，近幾年來的環保勇士電競總決賽的現場，也都有環境部長官們蒞臨關懷、指導。

四年期間，除了各類型環境教育的活動外，慈濟臺中靜思堂也於2022 年通過環境部環境教育設施場所認證，能於此開設災害防救、循環經濟及綠色生活之互動體驗課程，提升推動環境教育之量能。

環境部表示，本次續簽合作備忘錄，除持續推廣落實資源分類回收外，亦強化產品源頭減量，促進綠色設計及綠色消費，實踐循環經濟並落實在人們的日常生活中。配合政府淨零轉型政策，推動淨零綠生活，從食、衣、住、行、育樂、購等面向著手，改變全民生活型態、落實低碳生活。

另，環境部今日亦舉辦「全國菸蒂不落地」啟動記者會，邀約各縣市政府環保局/處及民間團體，一同推動減少菸蒂，讓吸菸者菸蒂、濾嘴不落地，維護環境清潔，減少對環境的衝擊影響，達到「減菸蒂 淨環境」，這項內容也包含在本次慈濟基金會與環境部續簽的合作備忘錄內容當中，期透過公私協力發揮群聚效應，未來帶動更多人一起重視氣候行動並肩守護環境，共同推動環境永續。

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