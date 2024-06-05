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大腸癌患者年輕化 研究發現跟這些飲食習慣有關

聯合新聞網／ 綜合報導
多吃蔬菜、水果、堅果等，能增加膳食纖維攝取。示意圖／ingimage
多吃蔬菜、水果、堅果等，能增加膳食纖維攝取。示意圖／ingimage

台灣大腸癌發生率是世界第一，全台灣十大癌症中，男性第一名便是大腸癌，女性則位居第二。大腸癌的患者逐漸年輕化，近期一項研究發現，可能跟現代人的飲食習慣息息相關。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，俄亥俄州立大學的研究團隊於美國臨床腫瘤學會（American Society of Clinical Oncology）發表一份新研究。研究指出，攝取過多的糖纖維攝取不足，會使腸道產生一種「加速細胞老化」細菌，與罹患大腸癌有關。

這份論文尚未正式發表，研究針對1999年至2020年美國年輕人大腸癌發生率上升調查，統計對象為50歲以下的罹癌者。研究發現，飲食習慣的纖維量低、糖含量高，會讓腸道產生一種叫做梭桿菌的細菌，導致腸道發炎。

腸道持續處在發炎狀態會使細胞老化，老化程度甚至比自己的生物年齡還要老15歲。研究團隊表示，低纖維的加工食品，會使腸道菌叢失衡，破壞腸道微生物平衡。

根據台灣癌症基金會統計，台灣有90%以上的國人膳食纖維攝取不足，衛生福利部建議，成年人每日膳食纖維攝取量應為25-35克，不過台灣男性的平均攝取量為13.7克，女性則為14克。食用富含纖維的食物，不只可以減緩血液中葡萄糖的釋放，也能為健康的腸道細菌提供營養，進而降低發炎的情況。民眾若想補充膳食纖維，可以透過穀物、豆類、蔬菜、水果和堅果補充。

大腸癌

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