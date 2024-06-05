台東推住宿抽6萬6刺激6月觀光旅遊 業者：端午一樣冷清

花蓮0403震後衝擊東部觀光，即將迎接6月首波端午連假，卻依然不見起色，台東縣府上月宣布推出「6月住台東，抽萬元旅遊金」活動方案刺激觀光。不過，業者表示，端午連假一樣冷清，只有3成住房率，暫無明顯感受。

台東縣觀光協會理事長李數奼表示，目前端午連假全縣整體住房率只有3成左右，原本以為縣府推出的6萬6抽獎方案會刺激到這波連假，但似乎沒有起色，可能要等到7月或8月自由行補助開始，國內旅遊才會開始活絡。

自0403花蓮地震後，台東觀光也跟著受重創，5月旅宿住房率掉到4成，擔心中央補助方案空窗期持續影響觀光，縣府宣布推出「6月住台東，抽萬元旅遊金」活動，最高6萬6千元旅遊金及多項獎項，眼看6月端午連假到來，住房率只有3成。