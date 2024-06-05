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台東推住宿抽6萬6刺激6月觀光旅遊 業者：端午一樣冷清

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府擔心中央補助方案空窗期持續影響觀光，上月宣布推出「6月住台東，抽萬元旅遊金」活動方案，最高6萬6千元旅遊金及多項獎項，鼓勵民眾來台東旅遊。本報資料照片
台東縣政府擔心中央補助方案空窗期持續影響觀光，上月宣布推出「6月住台東，抽萬元旅遊金」活動方案，最高6萬6千元旅遊金及多項獎項，鼓勵民眾來台東旅遊。本報資料照片

花蓮0403震後衝擊東部觀光，即將迎接6月首波端午連假，卻依然不見起色，台東縣府上月宣布推出「6月住台東，抽萬元旅遊金」活動方案刺激觀光。不過，業者表示，端午連假一樣冷清，只有3成住房率，暫無明顯感受。

台東縣觀光協會理事長李數奼表示，目前端午連假全縣整體住房率只有3成左右，原本以為縣府推出的6萬6抽獎方案會刺激到這波連假，但似乎沒有起色，可能要等到7月或8月自由行補助開始，國內旅遊才會開始活絡。

自0403花蓮地震後，台東觀光也跟著受重創，5月旅宿住房率掉到4成，擔心中央補助方案空窗期持續影響觀光，縣府宣布推出「6月住台東，抽萬元旅遊金」活動，最高6萬6千元旅遊金及多項獎項，眼看6月端午連假到來，住房率只有3成。

知本溫泉觀光發展協會理事長黃慶安說，6月非旅遊旺季，出遊住房較其他月份低，要等到7月開始放暑假，熱氣球活動開始，才有可能刺激出遊潮，至於縣府推出的6月住宿好康方案，目前暫時還無明顯感受到，再等一些時間看看。

花蓮0403震後衝擊東部觀光，即將迎接6月首波端午連假，台東住房率僅有3成，觀光業者無奈。記者尤聰光／攝影
花蓮0403震後衝擊東部觀光，即將迎接6月首波端午連假，台東住房率僅有3成，觀光業者無奈。記者尤聰光／攝影

台東 花蓮 連假

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