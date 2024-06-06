你以為的健康食品其實「不營養」！ 營養師列8產品：多為超加工

在日常飲食上，人們經常會吃各種不同的健康食品，但營養師解釋，其實這些「健康食品」沒有你想像中健康。

在生活上，人們除了基本的日常飲食之外，許多人會為了兼顧健康，經常還挑選不同的「健康食品」來補充各種不同的能量——這些包裝精美的產品往往會標榜低糖、高纖、植物性或有機等，似乎處處暗示著健康。然而，營養師表示，這些食物有時實際上，並沒有什麼營養。

「許多包裝上的術語給了這些健康食品一些營養的光環，但當你仔細看成份表和營養標示時，可能會發現它不是一個很好的選擇。」營養師就說，「這些食物可能沒有你預期的那麼營養，而且大多數都還是超加工食品。」

舉例來說，無糖糖果可能真的不含糖，但它也不含任何有意的營養成分，甚至可能富含飽和脂肪、鈉和過量的熱量；而超加工食品意味著包含防腐劑、人工色素和添加劑等成分，這些對人體都有害。

研究顯示，美國（USA）人每天攝取的熱量中，60％都來自於超加工食品，這些商品和數十種健康問題有直接關係，像是心臟病、糖尿病和高血壓等，心理健康狀況也會因此受到影響。

雖然市面上，很多食品本來就不見得健康，但如果明明那些不健康卻被包裝成健康產品時，消費者可能就要特別注意。

以下是一些常「誤會」的健康食品：

1、燕麥棒

燕麥棒示意圖。圖／Ingimage

一直以來，燕麥棒都被許多人視為健康食品，因為它們與全穀物、堅果和果乾有關，但營養師強調，食品製造商為了讓燕麥棒更好吃，因此會添加大量的糖來調味，加上穀物是精緻穀物，並經過油炸的程序，且添加香料和色素。

因此，燕麥棒的熱量往往非常的高，但蛋白質和纖維的含量卻很低，所以能讓人長時間保持飽足感，這也是許多廠商標榜燕麥棒單吃可以果腹的關鍵。

專家建議，如果真的要吃燕麥棒，可以選擇含糖量最低、纖維量最高的產品，當然盡可能的話，吃未調味的堅果是個更好的選擇。

2、調味優格

一直以來，優格就被吹捧為高蛋白、低熱量的選擇，也是許多人在減肥時的首選，不過營養師強調，許多調味優格都含有大量的糖、人工甜味劑和人工香料，這些讓優格口感更好的添加物，其實並不健康，特別是含糖量真的太高了。

因此，如果要吃優格，最好的選擇就是無糖、無添加的原味優格，雖然這類優格可能並不好吃，甚至還有一點酸，但這其實才是優格真正的味道。

3、熟食肉

雞胸肉示意圖。圖／Ingimage

所謂的熟食肉，指的是那些在超商、超市販賣，已經烹調成熟可直接食用的肉類，像是雞胸肉。許多消費者在減肥時，會選擇這類的商品補充蛋白質，在熱量盡可能降到最低的狀況下，達到減肥的效果。

不過實際上，這些食品含鈉量非常高，甚至還可能超過蛋白質的含量，並含有硝酸鹽和亞硝酸鹽等致癌物，雖然看似熱量很低，但這些加工調味的肉類基本上並不健康。

營養師建議，在吃肉時，最好選擇新鮮烹調、未加工的肉類或冷藏、冷凍肉品，這些商品不會經過大量醃製的過程，自己料理也更加健康。

4、蔬菜粉

蔬菜粉是一種標榜天然有機的超級食物，它以各種纖維的植物萃取而成，包含菠菜、花椰菜、大麥草、甘藍、球藻等研磨製成，一些食品也會撒上蔬菜粉，主打美味和健康。

不過營養師說，因為蔬菜粉大多只是點綴用的，實際上能從蔬菜粉吃到的纖維，真的是少之又少，加上一些蔬菜粉製成的零食也含有鹽和糖，因此真正要攝取纖維的方式，還是多吃新鮮蔬菜和水果最重要。

5、椰子油

椰子油示意圖。圖／Ingimage

椰子油對許多的家庭主婦來說，是個家庭常備的油品，它是種天然的植物油，但實際上，椰子油的飽和脂肪酸含量是豬油的兩倍，長期食用會增加心臟病和腦血管疾病的風險，過量食用會導致膽固醇上升，這些膽固醇會在血管壁沈積，不利於心臟健康。

而最好的油品，是橄欖油、葵花油和酪梨油等，因為它們主要成分是不飽和脂肪酸。而椰子油的飽和脂肪酸高達80％，是所有油類中最高的。

6、果汁

雖然基本上，果汁一直都代表健康的飲品，但如果你的果汁不是自己新鮮現打，而是在超商購買果汁的話，它其實就不那麼健康了。

營養師表示，超商所販賣的果汁，為了口味與品質的一致性，它們都含有大量的糖和食品添加劑，像是一杯市售柳橙汁的含糖量約8公克、蘋果汁的含糖量約10公克，但每日含糖的建議攝取量，男性是每天不超過9公克、女性每天不超過6公克。

如果真的想喝果汁，除了自己現打以外（最好是不要加糖），在購買時也應該先確認果汁的成分，這樣會比較健康。

7、植物性肉類

植物性肉類示意圖。圖／Ingimage

對不少素食主義者來說，減少肉類的攝取不只有助於地球的永續，對健康也有幫助，也有人會以植物性肉品來替代肉類來食用。

不過實際上，植物性肉類替代品基本上含有過量的鹽、糖和脂肪，有些甚至還屬於超加工食品，因為食品製造商為了讓食物更好吃，會使用大量的添加物塑造和真實肉類一樣的口感。

營養師建議，如果素食者想攝取蛋白質，建議可以從酪梨、豆類或豆腐等食品中獲得，這些都是相對最低限度加工的高營養植物蛋白。

8、有機零食

普遍來看，餅乾、零食和薯條等其它貼有「有機」標籤的零食商品，大概都帶給人們一種非常健康的印象，然而，這些產品的糖分、飽和脂肪酸和熱量通常和非有機食品一樣高，它可能也缺乏必要的營養素，像是維生素、礦物質和纖維。

營養師強調，目前並沒有任何特別有益的證據，能證實攝取有機食品對於人體健康的益處，加上因為某些有機食品在加工過程中會加入了大量的糖、脂肪和鹽來調味，吃多了容易導致肥胖，並增加罹患心血管疾病的風險。

平衡是健康飲食的關鍵

營養師強調，雖然最健康的飲食，是限制過量的鹽、糖和飽和脂肪，但在生活上，你不用完全去除這些成分。

「偶爾吃一些不太健康的食物是完全可以的，重點是要飲食均衡，你可以吃你喜歡的甜食，但同時也要注意營養和多樣性的飲食。」

最好的方法是，只要大部分飲食都是吃食物原態、新鮮、最低加工限度的食品，你就可以將那些不太健康的零食，適量的納入自己的生活當中。

（本文出自2024.06.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）