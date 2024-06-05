中低收入資格認定複雜 民團籲納學者、民間意見共同審議

衛福部4月22日提出社會救助法草案，遭社會救助法修法聯盟批評，根本只有微幅調整，尤其虛擬收入規定並未移除，導致貧窮民眾無法取得低收、中低收入戶資格，被拒於生活補助窄門外。由於認定標準嚴謹，社會救助法修法聯盟建議，衛福部應建立爭議審議機制，讓對於資格認定有疑慮的民眾，可在社政體系內處理，不必再由行政法庭處理。

社會救助法第5條第3項第9款（俗稱539條款）授權社工在赴個案家中評估之後，可依照實際情況，向地方主管機關申請核給家戶低收、中低收入戶資格。但社會救助法修法聯盟共同創辦人王今暐表示，該條款中原有「以申請人最佳利益」等文字，在衛福部版本社救法修法草案中被刪除，壓縮政府行政裁量空間，「讓社會救助法變得更像一部冰冷的行政機器。」

社會救助資格嚴格，民眾若不服行政機關認定，現在必須向行政法院提起訴訟，據了解，法官判決時常傾向認定行政機關擁有裁量權，民眾勝訴比率並不高。王今暐表示，提起訴訟對民眾來說不只曠日廢時，結果也未必盡如人意，且會增加司法端負擔，民間團體提出，應設置爭議審議機制，在社福體系內，以審議委員會方式處理補助資格認定問題。

南洋台灣姊妹會秘書長陳雪慧表示，現代人生活型態多變、家庭組成多元，且社救法授權行政單位有裁量空間，在裁量時如何貼近個案實況成為重點，設置爭議審議平台，目的是希望不要讓已在辛苦求生的貧窮者，必須要打訴願、行政訴訟，結合專家學者、民間意見，幫助社會救助法審查機制。

王今暐表示，爭議審議機制可由專家學者、民間團體、政府代表共同組成，以委員會的方式審查有貧窮資格認定問題的個案，此舉除可避免訴訟對民眾帶來的壓力，也可讓貧窮認定的責任不至於落在單一社工肩上，有了民團、專家的背書，在提供社會救助相關補助時，就能減少爭議。