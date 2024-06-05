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B肝抗原恐會陰陽變 醫籲定期檢測

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】B型肝炎若驗到表面抗原陰性，不見得代表痊癒，有可能只是被免疫系統壓抑住。書田診所胃腸肝膽科主治醫生康本初4日在記者會提醒，若過去有病史者，若出現陽轉陰，建議後續還要追蹤；如果沒有感染過B型肝炎，但家族有病史者，可以檢測核心抗原或其他肝臟檢查，確定是否有B型肝炎。

免疫系統影響抗體

康本初表示，有B型肝炎病毒帶原病友、30多歲的趙先生，因從小知道自己有帶原有長期追蹤，但在今年公司健檢中，發現B型肝炎的表面抗原呈現陰性，讓他好奇自己的B肝是否痊癒？但康本初提醒，這可能是因為免疫功能讓病毒暫時消失而產生的「功能性痊癒」，但若免疫減弱就可能復發。

「常見的B型肝炎檢驗有3種！」康本初說，包括表面抗原、表面抗體與核心抗體，表面抗原陽性代表體內有病毒帶原，表面抗體陽性代表有保護力，核心抗體陽性代表曾感染過B型肝炎。他指出，B型肝炎是慢性疾病，但身上有病毒帶原者，肝炎演變為肝癌的機會比一般人高，因此要特別注意。

45到79歲可驗B肝

有記者問B型肝炎是否有痊癒的可能？康本初回應說，若出現猛爆性肝炎，可用藥物壓制病毒作用，但很難完全將體內病毒消滅。他強調，有罹患過B型肝炎者，即使後來B型肝炎表面抗原後來變成陰性，仍應該定期追蹤肝功能與超音波。

若沒有病史，但家族有肝炎、肝硬化與肝癌病史的話，也建議要到腸胃肝膽科，評估是否要進一步抽血檢驗B型肝炎核心抗體，或其他的肝臟檢查。康本初說，國健署有提供45到79歲（原住民40到79歲）終身一次B型肝炎篩檢服務，民眾有疑慮可多加利用。

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