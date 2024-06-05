中捷藍線基本設計報中央審查 拚動工後10年完工

台中捷運藍線綜合規劃獲中央核定後，中市府今天表示，基本設計審議資料日前已提報交通部審查，並完成沿線路線測量、地質等調查工作，加速前置作業，預計動工後10年完工通車。

台中市政府今天發布新聞稿表示，中捷藍線綜合規劃報告今年1月經行政院審查同意後，市府交通局立即依行政院附帶建議事項修正基本設計成果，基本設計審議資料日前已依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」，提送交通部辦理審查。

交通局長葉昭甫指出，基本設計審議資料待交通部審查同意後，即可報請行政院公共工程會辦理專業工程審議，待中央核定後動工，預計10年完工通車。

葉昭甫說，交通局於藍線綜合規劃審查階段，即同步啟動基本設計，以加速前置作業，完成計畫沿線的路線測量、地質、水文、管線、橋梁涵洞、土石方處理等各項調查工作，對運量需求、環境景觀融合、交通衝擊、水土保持、大甲斷層影響等重要事項分析提供詳盡資訊。

葉昭甫表示，相關作業並落實在捷運土木、建築、水電、環控、軌道、機電系統基本設計圖說及規範、成本估算工作，完善後續計畫推動內容的準確性與安全性。

交通局提及，在捷運藍線都市計畫及用地取得方面，都市計畫變更書圖草案於去年2月完成7場公開說明會及公告公開展覽，後續進入台中市都市計畫委員會審議階段；去年至今年間共召開台中市都市計畫委員會專案小組6次會議，聽取「配合台中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫都市計畫變更案」簡報及人民陳情意見。

交通局指出，第6次專案小組會議決議，考量後續用地取得對捷運藍線全案推進時程要徑影響，採分階段審議發布實施方式進行，並陸續啟動用地取得，以利工程進場施作。

依據計畫，捷運藍線全長24.8公里，規劃西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至新建國市場，全線規劃高架車站8座、地下車站12座，共設有20座車站及1座機廠。