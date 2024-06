輝達加持肝腫瘤AI 超音波即時揪出異狀

2024年台北國際電腦展盛大登場,輝達(Nvidia)創辦人兼執行長黃仁勳自抵台後,再掀AI旋風,包括帶動智慧醫療的診斷和治療應用趨勢。影像暨AI平台與解決案提供商聰泰科技,展出3款自主研發的AI PC產品,將視覺影像辨識帶入醫療領域。

其中,聰泰科技與好心肝基金會、台大醫院共同研發的「深度學習在超音波檢查肝腫瘤自動偵測與辨識之應用」軟體,於今年3月底,在日本京都舉辦的第33屆亞太肝臟研究醫學會(the Asian Pacific Association for the Study of the Liver, APASL)」,獲「研究者獎(Investigator Award)」大獎。

聰泰科技業務協理賴巧玲說,這套即時超音波檢查影像AI的裝置,可即時自動偵測及辨識裝置。前期軟體開發,需要輸入肝病病例大數據培訓AI裝置,資料由台大醫院提供,三方進一步討論腫瘤智慧分析裝置結果。

賴巧玲表示,會場展出的NVIDIA Holoscan Sensor Bridge,使用了輝達新一代AI晶片,引領視頻傳輸技術推進。另一款強大的SmartVDO Air,獲得2024年Computex BCA金獎,將生成式人工智慧(GenAI)技術完美融合進產品中,醫師進行手術時,可直接聲音指令切換鏡頭,查看患者的影像資料。

賴巧玲說,產品可應用於各智慧場域,尤其是醫療院所。與好心肝基金會、台大醫院的合作,可提升以影像來確診肝癌的準確率,影像判讀透過深度學習技術,協助醫療人員做出正確無誤的診斷。