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輝達加持肝腫瘤AI 超音波即時揪出異狀

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
視覺影像辨識帶入醫療領域，可協助醫護人員快速做出正確診斷。記者廖靜清／攝影
視覺影像辨識帶入醫療領域，可協助醫護人員快速做出正確診斷。記者廖靜清／攝影

2024年台北國際電腦展盛大登場，輝達（Nvidia）創辦人兼執行長黃仁勳自抵台後，再掀AI旋風，包括帶動智慧醫療的診斷和治療應用趨勢。影像暨AI平台與解決案提供商聰泰科技，展出3款自主研發的AI PC產品，將視覺影像辨識帶入醫療領域。

其中，聰泰科技與好心肝基金會、台大醫院共同研發的「深度學習在超音波檢查肝腫瘤自動偵測與辨識之應用」軟體，於今年3月底，在日本京都舉辦的第33屆亞太肝臟研究醫學會（the Asian Pacific Association for the Study of the Liver, APASL）」，獲「研究者獎（Investigator Award）」大獎。

聰泰科技業務協理賴巧玲說，這套即時超音波檢查影像AI的裝置，可即時自動偵測及辨識裝置。前期軟體開發，需要輸入肝病病例大數據培訓AI裝置，資料由台大醫院提供，三方進一步討論腫瘤智慧分析裝置結果。

賴巧玲表示，會場展出的NVIDIA Holoscan Sensor Bridge，使用了輝達新一代AI晶片，引領視頻傳輸技術推進。另一款強大的SmartVDO Air，獲得2024年Computex BCA金獎，將生成式人工智慧（GenAI）技術完美融合進產品中，醫師進行手術時，可直接聲音指令切換鏡頭，查看患者的影像資料。

賴巧玲說，產品可應用於各智慧場域，尤其是醫療院所。與好心肝基金會、台大醫院的合作，可提升以影像來確診肝癌的準確率，影像判讀透過深度學習技術，協助醫療人員做出正確無誤的診斷。

NVIDIA全球醫療業務部門副總裁Kimberly Powell，也於6月5日至聰泰科技的展攤參觀，分享生成式AI的實踐，人工智慧與運算的進步有助於推動智慧城市與智慧醫療的發展，帶來許多新機會。

聰泰科技業務協理賴巧玲示範自主研發的AI PC產品。記者廖靜清／攝影
聰泰科技業務協理賴巧玲示範自主研發的AI PC產品。記者廖靜清／攝影

台大醫院 好心肝 腫瘤

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