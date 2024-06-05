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社會救助法遭民團批接不住貧窮人口 衛福部回應了

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
由多個民間社福團體所組成的「社會救助法修法聯盟」，上午召開記者會，批評衛福部《社會救助法》草案已遠離賴總統承諾的改革願景，建議行政院將草案退回衛福部重寫。 記者杜建重／攝影
由多個民間社福團體所組成的「社會救助法修法聯盟」，上午召開記者會，批評衛福部《社會救助法》草案已遠離賴總統承諾的改革願景，建議行政院將草案退回衛福部重寫。 記者杜建重／攝影

社會救助法逾10年未修，衛福部趕在新內閣就任前，於4月22日提出部版修正草案，且與往例預告2個月不同，僅對外預告1個月時間。社會救助法修法聯盟痛批，本次草案對於民間訴求均無回應，尤其虛擬收入未廢除、無家者專章沒下文，根本無法接住貧窮人口。衛福部社工司回應，草案內容尚未定案，會將社會救助法修法訴求納入研議。

衛福部社工司副司長楊雅嵐指出，依賴清德總統「國家希望工程」政見強化保障經濟安全面向，「貼近社會救助申請者的生活現況，檢討家庭財產、工作收入、無工作能力等計算標準」等，指出社會救助法應與時俱進調整中低收入認定標準，擴大社會安全網，衛福部依據社會福利基本法定明社會救助內涵，提出社會救助法修正草案，以擴大照顧弱勢民眾。

楊雅嵐指出，衛福部版本社會救助法修正草案預計修正16條、新增11條條文，修正重點包括，放寬取消人籍合一始能申請之規定、檢討調整最低生活費標準及家庭應計算人口範圍、因應就業不利處境者放寬工作能力及工作收入認定、加強福利緩衝期機制、增訂實物給付專章及強化遊民輔導；部分團體意見涉執行程序、方式，規畫於授權子法訂定。

至於預告期間被批評太短，楊雅嵐說，衛福部版本的草案預告60天並非制式規定，而是規定預告最長60天，衛福部已於民國112至113年舉行5次修法研商會議，4次參與立法院舉行之公聽會、舉辦5次焦點團體，蒐集地方政府、專家學者及民間團體意見，因此預告時間設定為一個月，為4月22日至5月22日止。

草案預告期間，共收到26個機關、團體提供意見，楊雅嵐表示，草案內容並非定案，因各界意見仍有分歧，衛福部將持續溝通，社救盟訴求將納入研議，評估於法規或子法明定，因目前相關補助與低收入戶及中低收入戶資格者相關，涉及層面廣泛，正估算放寬規定影響人數及經費，評估務實可行的做法，擴大照顧經濟弱勢民眾。

楊雅嵐表示，社會救助是社會安全體系的最後一道防線，保障人民的基本生活。除社會救助法外，我國另有相關福利法規或計畫，對經濟弱勢民眾提供相關補助或津貼，以112年度為例，現行社會救助法及相關福利法規共照顧221萬餘人，占總人口比率達9.47％。

社工 衛福部

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