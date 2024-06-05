快訊

唐治平現身士檢撂泰文 質疑「外傳與母爭執」：怎會有人知道

檢警依客觀證據確定死者身分 唐治平若堅持不認母將成「有名無主屍」

TANK消失樂壇10年 罹不治之症病暴瘦 揭心聲：不會好了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

踏上絕美海景 穿越普吉島歷史老城區 海陸空一次暢玩

聯合報／ 記者許晉榮／普吉島報導

封島重啟後的普吉島，除了絕美海景與充滿歷史的老城建築，近年大張旗鼓開張的水上樂園及「夢幻嘉年華」等遊樂園，都讓人躍躍欲試，準備好了嗎？海陸空一次暢玩，隨時啟程。

「普吉島夢幻嘉年華Carnival Magic」耗資鉅額打造。攝影／許晉榮
「普吉島夢幻嘉年華Carnival Magic」耗資鉅額打造。攝影／許晉榮

∎曾是19世紀的商業與貿易中心，普吉老城區（Phuket Old Town）的歷史軌跡從建築結構就能窺知一二，隨著後來許多中國移民來此開採錫礦，建築與裝飾風格進化混搭，成了現今一棟棟色彩繽紛的中葡式建築，站在路的中央環顧四周，過去由葡萄牙人一手打造的古老鐘樓，無疑是最醒目地標，沿著大路望去，兩邊鮮明色彩的建築相輝映，似與新加坡坤成路上的彩色屋頗有異曲同工之妙。

位於Soi Romanee（羅曼尼路）上的Torry’s Phuket Wonders冰淇淋店 ，因泰國公主與BLACK PINK成員Lisa曾低調造訪而聲名大噪，點了招牌黑糯米冰淇淋與充滿奶香的牛奶冰淇淋，才剛放入口中，沁涼直竄喉間，讓人暑意全消，當下真想再買一桶打包分享親朋好友。

擁有百年歷史的「The Memory at On On Hotel」 ，純白的外觀設計，加上李奧納多電影「海灘」及「麥兜故事」都曾到此取景，意外吸引來自世界各地的旅人到此一遊，也是老城區最知名的打卡景點。

普吉島老城區裡，藏了許多網紅名店。攝影／許晉榮
普吉島老城區裡，藏了許多網紅名店。攝影／許晉榮
具有百年歷史的「The Memory at On On Hotel」 ，因李奧納多電影「海灘」來此取景爆紅。攝影／許晉榮
具有百年歷史的「The Memory at On On Hotel」 ，因李奧納多電影「海灘」來此取景爆紅。攝影／許晉榮
普吉島老城區的建築，幾乎是中葡混搭設計。攝影／許晉榮
普吉島老城區的建築，幾乎是中葡混搭設計。攝影／許晉榮
Torry’s Phuket Wonders冰淇淋店，因不少名人光顧，成為網路名店。攝影／許晉榮
Torry’s Phuket Wonders冰淇淋店，因不少名人光顧，成為網路名店。攝影／許晉榮
普吉島老城區的建築，幾乎是中葡混搭設計。攝影／許晉榮
普吉島老城區的建築，幾乎是中葡混搭設計。攝影／許晉榮
普吉島老城區的建築，顏色繽紛。攝影／許晉榮
普吉島老城區的建築，顏色繽紛。攝影／許晉榮
普吉島老城區的建築，顏色繽紛。攝影／許晉榮
普吉島老城區的建築，顏色繽紛。攝影／許晉榮
由葡萄牙人一手打造的古老鐘樓，是普吉島老城區最醒目地標。攝影／許晉榮
由葡萄牙人一手打造的古老鐘樓，是普吉島老城區最醒目地標。攝影／許晉榮
Torry’s Phuket Wonders冰淇淋店，因不少名人光顧，成為網路名店。攝影／許晉榮
Torry’s Phuket Wonders冰淇淋店，因不少名人光顧，成為網路名店。攝影／許晉榮

∎澳洲有袋鼠、無尾熊，對泰國人而言，大象是吉祥動物．也是古代戰將的坐騎，其中象徵國寶的白象，還是國王出征的專屬御坐，地位崇高。現今泰國的野生大象僅剩約3000頭，人工飼養的大象則約有4000頭，為了守護大象，境內多處都設有大象保育園區。

來到普吉島其中一座大象樂園，換上鮮豔的服飾，跟著園區導覽員開始學習餵食大象，導覽員告訴我們：「這裡的大象最愛甘蔗與香蕉，餵食時只要把手舉高，然後把甘蔗放入嘴裡即可。」看著大象口慾滿足的模樣，心情也跟著飛揚。

除了餵食，炎炎夏日，拿起水柱幫大象沖涼，也是一大樂事，保育員甚至會調皮地拿起水柱回噴遊客，加上後來加入戰局的大象，這一天，人與大象之間的情感交流，也成了此行最感動的回憶。

大象樂園收留不少國寶大象。攝影／許晉榮
大象樂園收留不少國寶大象。攝影／許晉榮
大象樂園的象群，挺享受沖涼的爽快。攝影／許晉榮
大象樂園的象群，挺享受沖涼的爽快。攝影／許晉榮
大象樂園收留不少國寶大象。攝影／許晉榮
大象樂園收留不少國寶大象。攝影／許晉榮
遊客們體驗幫大象沖涼，是一件樂事。攝影／許晉榮
遊客們體驗幫大象沖涼，是一件樂事。攝影／許晉榮
大象樂園內備有一桶桶牠們喜歡吃的甘蔗與香蕉。攝影／許晉榮
大象樂園內備有一桶桶牠們喜歡吃的甘蔗與香蕉。攝影／許晉榮

∎安達曼達水上樂園：佔地9萬多平方公里的安達曼達水上樂園（Andamanda Phuket），擁有亞洲最長的550米水道，園區內共有25項設施、30條滑水道，絕對可以滿足喜歡玩水的人，而位於園區內的人造沙灘，每到3米高巨浪掀起的時刻，總會聽到滿場尖叫聲，非常有趣。

比較特別的，園區內不接受現金交易，舉凡任何消費皆必須使用自家的RFID手帶結算，建議大家可以先儲值多一點金額，若離場時沒有消費完也能全部退還。

從安達曼達水上樂園入口進來，就可看到醒目地標。攝影／許晉榮
從安達曼達水上樂園入口進來，就可看到醒目地標。攝影／許晉榮
安達曼達水上樂園的滑水道，充滿刺激。攝影／許晉榮
安達曼達水上樂園的滑水道，充滿刺激。攝影／許晉榮
安達曼達水上樂園提供多種刺激滑水道。攝影／許晉榮
安達曼達水上樂園提供多種刺激滑水道。攝影／許晉榮
來到安達曼達水上樂園，必須以自家的RFID手帶結算消費。攝影／許晉榮
來到安達曼達水上樂園，必須以自家的RFID手帶結算消費。攝影／許晉榮
安達曼達水上樂園的滑水道設施，共有30多項。攝影／許晉榮
安達曼達水上樂園的滑水道設施，共有30多項。攝影／許晉榮

∎耗資66億泰銖（約58.5億台幣）打造，號稱泰版迪士尼的「普吉島夢幻嘉年華Carnival Magic」，也是目前世界最大的夜間主題公園之一，金碧輝煌與豪奢浮誇的主題公園，讓人眼花撩亂，實際走訪園區，除了特殊的嘉年華遊行、劇場、燈花秀，還有像是射飛鏢、打地鼠等各種遊樂設施，這裡特別值得一提是「廁所」，乍看頗像童話故事裡的糖果屋或太空艙，若非眼睛餘光掃到馬桶與洗手台，簡直無法相信這是一座提供排解的公共廁所，伴隨笑聲，幾個人最終忍不住拿起手機狂拍，畫面幽默逗趣。

「普吉島夢幻嘉年華Carnival Magic」耗資鉅額打造。攝影／許晉榮
「普吉島夢幻嘉年華Carnival Magic」耗資鉅額打造。攝影／許晉榮
「普吉島夢幻嘉年華Carnival Magic」耗資鉅額打造。攝影／許晉榮
「普吉島夢幻嘉年華Carnival Magic」耗資鉅額打造。攝影／許晉榮
「普吉島夢幻嘉年華Carnival Magic」的廁所，乍看猶如太空艙。攝影／許晉榮
「普吉島夢幻嘉年華Carnival Magic」的廁所，乍看猶如太空艙。攝影／許晉榮
「普吉島夢幻嘉年華Carnival Magic」的廁所像極了糖果屋。攝影／許晉榮
「普吉島夢幻嘉年華Carnival Magic」的廁所像極了糖果屋。攝影／許晉榮
「普吉島夢幻嘉年華Carnival Magic」內有販售各國美食。攝影／許晉榮
「普吉島夢幻嘉年華Carnival Magic」內有販售各國美食。攝影／許晉榮
「普吉島夢幻嘉年華Carnival Magic」充滿童話氛圍。攝影／許晉榮
「普吉島夢幻嘉年華Carnival Magic」充滿童話氛圍。攝影／許晉榮
號稱泰版迪士尼的「普吉島夢幻嘉年華Carnival Magic」，，是夜間最大的主題公園。攝影／許晉榮
號稱泰版迪士尼的「普吉島夢幻嘉年華Carnival Magic」，，是夜間最大的主題公園。攝影／許晉榮

∎ 青蛙夜市：礙於大型遊覽車無法直駛至這裡，所以團客們必須轉乘專屬的木製接駁車，約10分鐘的車程，就能抵達普吉興起的夜生活鬧區，夜市裡除了各式美食也有一些百貨小店，或許對於習慣夜市文化的台灣人來說早已見怪不怪，隨口點了一份「雙醬吐司」，甜中帶香的口感，似乎是飽腹之後最佳的緩解。

青蛙夜市一大夜晚，總能吸引大批各地來的旅客。攝影／許晉榮
青蛙夜市一大夜晚，總能吸引大批各地來的旅客。攝影／許晉榮
青蛙夜市集結許多當地傳統美食。攝影／許晉榮
青蛙夜市集結許多當地傳統美食。攝影／許晉榮
因大型遊覽車無法直駛前往，所以團客們必須轉乘專屬的木製接駁車抵青蛙夜市。攝影／許晉榮
因大型遊覽車無法直駛前往，所以團客們必須轉乘專屬的木製接駁車抵青蛙夜市。攝影／許晉榮

●行前報你知：航班／燦星包機台灣虎航直飛普吉島(每週二、四、六飛)

行程／天數／價格

★1生必去／6日／19999元起

★童心玩普吉／5日（無購物）／27900元起

★普吉泰完美＋五星酒店／5日／17999元起

洽詢專線：02-412-8550 （手機加02）

冰淇淋 大象 建築

延伸閱讀

中工雲宇宙AI園區 勇奪英國房地產五星雙首獎

宜蘭東岳湧泉6月21日再開 未受地震影響仍憂鄰避效應

海龜大象胖肚子裝鑽石 蕭邦項鍊好童趣、FRED心裡藏密

台南隆田文資園區推米食文化 包菱角粽體驗搶手

相關新聞

端午連假省道將湧觀光車潮 壅塞路段、時段一次看

端午節連續假期（6月8日至6月10日）將至，公路局預估，此次連假主要以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車...

未來10天溼答答 賈新興：端午節西南風影響水氣多

今天是24節氣的「芒種」。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，今天北海岸至基隆有零星短暫雨，午後苗栗以南山...

雲雨帶將通過北台灣上空 粉專：中午出門注意了

今、明兩天華南雲雨區東移，中央氣象署表示，各地及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，明天午後南部山區並有局部大雨發生的機率。...

國道客運票價醞釀調漲！短途漲1至4元 TPASS吸收不影響

國道客運各項成本上漲，營運環境不佳，交通部上月核定最新運價調漲上限，不少業者已研議調整票價方案。其中，首都客運短途調漲1...

衛福部長邱泰源立院初登場 回應醫院關床議題：會確實了解

衛福部長邱泰源於520上任至今，歷經生理食鹽水缺藥、醫院關床，再生醫療法三讀通過等，今天首次以部長身份到立法院備詢。針對...

出遊習慣大不同！朋友有行程焦慮 他不認同：飯店耍廢才算度假

不同人對旅行的意義有著不同的定義，要是遇到理念不同的旅伴，那就麻煩了。近日一名網友發文，稱待在飯店耍廢整天才是旅行目的，表示自己出去玩不會想跑一大堆景點，「出去玩就是要待在飯店舒舒服服的」，覺得這才是真的出去度假。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。