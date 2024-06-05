踏上絕美海景 穿越普吉島歷史老城區 海陸空一次暢玩

封島重啟後的普吉島，除了絕美海景與充滿歷史的老城建築，近年大張旗鼓開張的水上樂園及「夢幻嘉年華」等遊樂園，都讓人躍躍欲試，準備好了嗎？海陸空一次暢玩，隨時啟程。

「普吉島夢幻嘉年華Carnival Magic」耗資鉅額打造。攝影／許晉榮

∎曾是19世紀的商業與貿易中心，普吉老城區（Phuket Old Town）的歷史軌跡從建築結構就能窺知一二，隨著後來許多中國移民來此開採錫礦，建築與裝飾風格進化混搭，成了現今一棟棟色彩繽紛的中葡式建築，站在路的中央環顧四周，過去由葡萄牙人一手打造的古老鐘樓，無疑是最醒目地標，沿著大路望去，兩邊鮮明色彩的建築相輝映，似與新加坡坤成路上的彩色屋頗有異曲同工之妙。

位於Soi Romanee（羅曼尼路）上的Torry’s Phuket Wonders冰淇淋店 ，因泰國公主與BLACK PINK成員Lisa曾低調造訪而聲名大噪，點了招牌黑糯米冰淇淋與充滿奶香的牛奶冰淇淋，才剛放入口中，沁涼直竄喉間，讓人暑意全消，當下真想再買一桶打包分享親朋好友。

擁有百年歷史的「The Memory at On On Hotel」 ，純白的外觀設計，加上李奧納多電影「海灘」及「麥兜故事」都曾到此取景，意外吸引來自世界各地的旅人到此一遊，也是老城區最知名的打卡景點。

普吉島老城區裡，藏了許多網紅名店。攝影／許晉榮 具有百年歷史的「The Memory at On On Hotel」 ，因李奧納多電影「海灘」來此取景爆紅。攝影／許晉榮 普吉島老城區的建築，幾乎是中葡混搭設計。攝影／許晉榮 Torry’s Phuket Wonders冰淇淋店，因不少名人光顧，成為網路名店。攝影／許晉榮 普吉島老城區的建築，幾乎是中葡混搭設計。攝影／許晉榮 普吉島老城區的建築，顏色繽紛。攝影／許晉榮 普吉島老城區的建築，顏色繽紛。攝影／許晉榮 由葡萄牙人一手打造的古老鐘樓，是普吉島老城區最醒目地標。攝影／許晉榮 Torry’s Phuket Wonders冰淇淋店，因不少名人光顧，成為網路名店。攝影／許晉榮

∎澳洲有袋鼠、無尾熊，對泰國人而言，大象是吉祥動物．也是古代戰將的坐騎，其中象徵國寶的白象，還是國王出征的專屬御坐，地位崇高。現今泰國的野生大象僅剩約3000頭，人工飼養的大象則約有4000頭，為了守護大象，境內多處都設有大象保育園區。

來到普吉島其中一座大象樂園，換上鮮豔的服飾，跟著園區導覽員開始學習餵食大象，導覽員告訴我們：「這裡的大象最愛甘蔗與香蕉，餵食時只要把手舉高，然後把甘蔗放入嘴裡即可。」看著大象口慾滿足的模樣，心情也跟著飛揚。

除了餵食，炎炎夏日，拿起水柱幫大象沖涼，也是一大樂事，保育員甚至會調皮地拿起水柱回噴遊客，加上後來加入戰局的大象，這一天，人與大象之間的情感交流，也成了此行最感動的回憶。

大象樂園收留不少國寶大象。攝影／許晉榮 大象樂園的象群，挺享受沖涼的爽快。攝影／許晉榮 大象樂園收留不少國寶大象。攝影／許晉榮 遊客們體驗幫大象沖涼，是一件樂事。攝影／許晉榮 大象樂園內備有一桶桶牠們喜歡吃的甘蔗與香蕉。攝影／許晉榮

∎安達曼達水上樂園：佔地9萬多平方公里的安達曼達水上樂園（Andamanda Phuket），擁有亞洲最長的550米水道，園區內共有25項設施、30條滑水道，絕對可以滿足喜歡玩水的人，而位於園區內的人造沙灘，每到3米高巨浪掀起的時刻，總會聽到滿場尖叫聲，非常有趣。

比較特別的，園區內不接受現金交易，舉凡任何消費皆必須使用自家的RFID手帶結算，建議大家可以先儲值多一點金額，若離場時沒有消費完也能全部退還。

從安達曼達水上樂園入口進來，就可看到醒目地標。攝影／許晉榮 安達曼達水上樂園的滑水道，充滿刺激。攝影／許晉榮 安達曼達水上樂園提供多種刺激滑水道。攝影／許晉榮 來到安達曼達水上樂園，必須以自家的RFID手帶結算消費。攝影／許晉榮 安達曼達水上樂園的滑水道設施，共有30多項。攝影／許晉榮

∎耗資66億泰銖（約58.5億台幣）打造，號稱泰版迪士尼的「普吉島夢幻嘉年華Carnival Magic」，也是目前世界最大的夜間主題公園之一，金碧輝煌與豪奢浮誇的主題公園，讓人眼花撩亂，實際走訪園區，除了特殊的嘉年華遊行、劇場、燈花秀，還有像是射飛鏢、打地鼠等各種遊樂設施，這裡特別值得一提是「廁所」，乍看頗像童話故事裡的糖果屋或太空艙，若非眼睛餘光掃到馬桶與洗手台，簡直無法相信這是一座提供排解的公共廁所，伴隨笑聲，幾個人最終忍不住拿起手機狂拍，畫面幽默逗趣。

「普吉島夢幻嘉年華Carnival Magic」耗資鉅額打造。攝影／許晉榮 「普吉島夢幻嘉年華Carnival Magic」耗資鉅額打造。攝影／許晉榮 「普吉島夢幻嘉年華Carnival Magic」的廁所，乍看猶如太空艙。攝影／許晉榮 「普吉島夢幻嘉年華Carnival Magic」的廁所像極了糖果屋。攝影／許晉榮 「普吉島夢幻嘉年華Carnival Magic」內有販售各國美食。攝影／許晉榮 「普吉島夢幻嘉年華Carnival Magic」充滿童話氛圍。攝影／許晉榮 號稱泰版迪士尼的「普吉島夢幻嘉年華Carnival Magic」，，是夜間最大的主題公園。攝影／許晉榮

∎ 青蛙夜市：礙於大型遊覽車無法直駛至這裡，所以團客們必須轉乘專屬的木製接駁車，約10分鐘的車程，就能抵達普吉興起的夜生活鬧區，夜市裡除了各式美食也有一些百貨小店，或許對於習慣夜市文化的台灣人來說早已見怪不怪，隨口點了一份「雙醬吐司」，甜中帶香的口感，似乎是飽腹之後最佳的緩解。

青蛙夜市一大夜晚，總能吸引大批各地來的旅客。攝影／許晉榮 青蛙夜市集結許多當地傳統美食。攝影／許晉榮 因大型遊覽車無法直駛前往，所以團客們必須轉乘專屬的木製接駁車抵青蛙夜市。攝影／許晉榮