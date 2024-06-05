80歲患者右上腹痛 罹罕見十二指腸壺腹癌

80歲顏姓患者日前因右上腹痛到員榮醫院就診，發現罹患罕見十二指腸壺腹癌，經以達文西手術切除後目前恢復狀況良好。醫師提醒，民眾如有黃疸、尿液呈紅茶色應盡快就醫。

員榮醫院今天發布新聞稿，顏姓患者因右上腹痛，到員榮醫院員生院區由院長、胃腸肝膽科醫師郭武憲診治，經抽血、斷層掃描，發現患者膽管、胰管都擴張，因有黃疸情況，內視鏡檢查發現十二指腸壺腹有腫瘤，阻塞總膽管與胰管。

郭武憲在總膽管放置引流管解決黃疸問題，並進行切片檢查，得知細胞有異常，可能是零期癌或癌前病變，因而轉診員榮醫院一般外科駐診醫師、仁愛長庚合作聯盟醫院副院長黃挺碩。

黃挺碩說，檢查後確定是十二指腸壺腹癌，隨即安排達文西切除手術，這種手術傷口小、術中出血量少，可提升淋巴廓清率，降低術後疼痛並減少住院天數，適合高齡患者。

黃挺碩表示，壺腹癌幾乎沒有明顯症狀，發生原因至今不明，初期症狀與一般腸胃不適類似，容易被忽略，很難早期發現，且腫瘤長在不易手術地方，若淋巴轉移5年存活率僅25%至40%，顏姓患者十分幸運並未轉移，5年存活率約80至90%。

黃挺碩提醒，約7成壺腹癌患者會出現黃疸症狀，如患者有黃疸、尿液如紅茶顏色，應盡快到胃腸肝膽科檢查。