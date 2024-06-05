影／貧困社安網破洞補多少？民團籲衛福部草案退回重寫

面對民間團體質疑《社會救助法》十多年沒有大修，導致我國低收與中低收入戶涵蓋人口遠低於真實貧窮人口，落差達到220萬人的社安網破洞，衛福部日前公布《社會救助法》部分條文修正草案，並將預告期間壓縮到一個月內。由多個領域民間社福團體所組成的「社會救助法修法聯盟」（社救盟）今天上午舉行記者會，對衛福部版草案進行「總體檢」，社救盟指出，衛福部版草案的9大重點都令人民期待落空，已遠離賴總統承諾的改革願景，建議行政院應將草案退回衛福部重寫。

社救盟共同發起人王今暐表示，衛福部在4月22日公布《社會救助法》預告修正草案，公布一周前的4月15日社救司才找民間團體召開僅具過場形式的「修法研商會議」，不少團體三天前才收到開會通知，民團與專家的意見大多未被採納，如此趁新內閣就任前草率交差了事的做法，將為新執政團隊的修法決心埋下隱憂。

王今暐表示，社會救助法修法聯盟已於5月20日當天正式行文衛福部表達民間團體的不同意見，基於社福實務的修法建議，社救盟用「九個沒有」摘要評價本次衛福部版草案的總體檢結果，這「九個沒有」內容如下：一、虛擬收入沒廢除；二、家戶合計沒放寬；三、就業支持沒變化；四、貧窮陷阱沒解除；五、無家者專章與居住支持沒下文；六、新住民家庭沒重視；七、爭議審議條文沒著落；八、過時價值沒解嚴；九、社會救助沒有希望。

王今暐說從低收入戶的申請門檻仍高、缺乏就業支持與階段式脫貧設計、過時的家庭圖像、狹隘的無家者定義、新住民被徹底忽略、行政本位主義的程序、骨董級的法規...合方面來看，衛福部版草案並沒有做到賴總統允諾的行政創新，也無法展現新內閣強化社安網的願景，雖見到一些立意良善的修正，卻受到行政本位與守舊價值的限制，效益有限,，整體上仍無法回應當代台灣人民的期待，2024年執政的新內閣，應該將這本充滿舊價值的衛福部版草案退回重寫。