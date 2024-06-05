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出遊習慣大不同！朋友有行程焦慮 他不認同：飯店耍廢才算度假

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名網友發文，稱待在飯店耍廢整天才是旅行目的，表示自己出去玩不會想跑一大堆景點，「出去玩就是要待在飯店舒舒服服的」，覺得這才是真的出去度假。圖／ingimage
近日一名網友發文，稱待在飯店耍廢整天才是旅行目的，表示自己出去玩不會想跑一大堆景點，「出去玩就是要待在飯店舒舒服服的」，覺得這才是真的出去度假。圖／ingimage

不同人對旅行的意義有著不同的定義，要是遇到理念不同的旅伴，那就麻煩了。近日一名網友發文，稱待在飯店耍廢整天才是旅行目的，表示自己出去玩不會想跑一大堆景點，「出去玩就是要待在飯店舒舒服服的」，覺得這才是真的出去度假。

原Po在PTT「待在飯店耍廢整天才是旅行目的」為題發文，表示自己出去玩不會想跑一大堆景點，只想在飯店舒舒服服的，「最好三餐也都有提供」，認為這才是真的出去度假。原Po也表示有朋友的習慣與自己完全相反，需要在事前規劃好所有行程，沒有行程朋友反而會超級焦慮沒有辦法放鬆。

原Po說自己在想辦法慢慢地影響朋友，告訴她出去玩最重要的是「心靈可以解放」，跑完行程不是重點，不用「像上班一樣完成每日必做清單」。

文章引來網友討論，不少人支持原Po，「討厭跑點+1，出去玩就應該想做什麼就做什麼，沒有限制沒有侷限」、「出國是該出去走走沒錯，但行程排很緊很累，有些行程就該取捨掉」、「一直待在飯店廢確實蠻爽的。不過前提是飯店本身設施夠好玩啦」。

但也有不少人反對原Po的觀點，「除非飯店有很多設施，不然我會覺得為什麼不在家裡耍廢就好」、「待在飯店又沒特別的文化景色，那出國的意義在哪裡，台灣也有飯店啊，如果你還要買機票花很多時間坐飛機出國，本來就是要多走動到處看看當地人的生活，飯店跟旅社只是休息的地方而已」、「要待在飯店不是乾脆待在家裡更舒服嗎？」

還有不少人認為原Po和她朋友沒分清「旅行」與「度假」，「旅行和度假完全是兩件事，你們應該先搞清楚目的才對」、「度假跟旅行，根本就是二種完全不同的概念」、「觀光是觀光，度假是度假，要度假麻煩你去島嶼或是山裡，地點是大都市，然後每天窩在飯店到午才出門，傍晚五六點就回民宿？哈囉！有事嗎」。

PTT 自助旅行 飯店

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